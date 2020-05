NISAM NIKOME SLUŠKINJA! Sanja Vučić progovorila o svom dečku, pa ispričala do DETALJA kako su se UPOZNALI! Neverovatno!

Sanja Vučić je priznala da je ona sa svojim momkom podelila obaveze, jer ne želi nikome da bude sluškinja, ali i otkrila kako su se upoznali.

"Ja živim sa svojim dečkom, ranije sam isto imala to iskustvo. Ja volim da raspodelimo obaveze. Ako oboje radimo, zarađujemo, onda da podelimo obaveze. To je delegiranje. Ajde recimo ja ću da operem sudove, ti seckaj meso, ja cu da ga ispržim, ti serviraj. Meni to jako prija jer vidim da nisam nekome sluškinja, majka, baba. Mislim da neki muškarci smatraju to brižnošću "ispričala je Sanja u emisiji "Magazin In" pa otkrila kako je počela njena ljubavna priča:

"Ne znam čime me je osvojio, ali ja kad sam ga videla, nešto me je preseklo. Ja se vraćam iz prodavnice, raspala, ni na šta ne ličim, kese i vidim senku, zaklonio mi je sunce jer je veliki. I samo me preseče. I ja se popnem gore, nešto mi nije dalo mira i sišla sam dole, pružila mu ruku i eto" ispričala je Sanja.

