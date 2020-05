EKSKLUZIVNO! EKIPA KURIRA U NIKOLAJEVSKOJ CRKVI U NOVOM SADU! Albert Ajnštajn krstio decu u dvorištu Saše Popovića!

Albert Ajnštajn venčao se sa Milevom Marić, ali i krstio dvoje od troje dece u Nikolajevskoj crkvi u Novom Sadu gde je deda Saše Popovića, Steva Popović, bio glavni sveštenik.

Čuveni fizičar i njegova prva supruga su 1902. godine dobili prvo dete, ćerku Elizabet - Lizerl za koju u istorijskim zapisima stoji da je umrla odmah po rođenju, dok u nekim svedočenjima piše da je data na usvajanje. Godinu dana kasnije par se venčao, a 14. maja 1904. godine su postali roditelji dečaka koga su nazvali Hans Albert. U julu 1910. godine se rodio njihov drugi sin Eduard.

Ekipa Kurira posetila je prošle nedelje ovu svetinju. Čovek kojeg smo zatekli u porti crkve ljubazno nam je objasnio sve u vezi sa Albertom i Milevom i potvrdio naša saznanja da su krstili decu u crkvenoj porti gde je po rođenju živeo prvi čovek "Granda".

- U ovoj crkvi su se pre više od 100 godina venčali Albert i Mileva. Ali ne samo to, krstili su i svoje dvoje dece 1913. godine. Nije Steva Popović, deda Saše Popovića krstio decu, ali postoji zapis ko je to učinio. Steva je pred rat bio svešteno lice, od 1930. do 1960. godine. To je sve što mogu da vam kažem. Tačnije informacije o Milevi i Anštajnu ima sveštenik Miodrag, ali on ima službu tek sutra veče i trenutno nije tu - rekao nam je čovek koji nije želeo da se predstavi niti da se fotografiše.

Od sugrađanina Slavka, koji kako nam je rekao živi u neposrednoj blizini crkve, saznali smo da je Saša Popović imao lepo detinjstvo.

- Moj deda je poznavao Sašinog dedu koji je bio sveštenik. Baš u tom crkvenom dvorištu gde je i direktor "Granda" odrastao i živeo krštena su deca Alberta Ajnštajna. Nekad su njegovi baba i deda imali štale i krave su držali i gajili. Bilo je to lepo domaćinstvo. Ne verujem da je Popovićev deda imao priliku da upozna Alberta i Milevu, ali svakako da je to veoma značajno za naš grad i crkvu - rekao nam je Slavko i zamolio da ga ne fotografišemo.

Ovim povodom pozvali smo i Popovića koji je rođen 1954. godine, dok j enjegov deda još bio u službi, pa je i živeo u kući koja se nalazi u okviru crkvene porte.

- Nije mi poznat podatak da li je moj deda krstio decu Milene i Alberta Ajnštajna. Ono što je sigurno, jeste činjenica da je punih 30 godina bio glavni sveštenik i to u periodu od 1933-1963. godine - rekao je Popović za Kurir.

Brojke 117 godina je prošlo od venčanja Milene i Alberta 66 godina ima Saša Popović 3 dece su imali Milena i Albert

