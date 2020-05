MOLITVA JE BILA SVETLA TAČKA EMISIJE KOJU SMO PRIPREMILI EVROPI: Marija Šerifović sumirala UTISKE nakon Evrovizije

Beograd i Srbiju je sinoć na Evroviziji videlo 200 miliona ljudi u Evropi. Održana je specijalna emisija, a jedna od pet pesama koje su predstavljene bila je "Molitva" evrovizijske pobednice Marije Šerifović. Ona se sada oglasila i sumirala utiske, i rekla gde će da ode kada se otvore granice.

"Ljudi su tu pesmu prepoznali iznova, kao da je premijera bila sinoć i meni je drago, to je napravljeno zbog svih nas. Sve zavisi kako ko doživljava tu pesmu. Neko emotivno, lično, kao najidealniju za vreme u kom se nalazimo. Meni je drago što su izabrali Srbiju da nakon 13 godina ponovo vidimo "Molitvu" i sigurna sam da je ovo najispravnija verzija, da 200 miliona ljudi vidi Beograd u pravom svetlu. Sinoć mi je sve bilo tužno, nije to Evrovizija na koju smo svi navikli, ali rekla bih da je "Molitva" bila svetla tačka emisije koju smo pripremili Evropi. Ma nema šanse da ponovo učestvujem. Ja nisam neko ko trpi poraz, a to i za mene nije ništa novo, draže mi je da budem podrška nekom novom predstavniku. Ne bih preživela da budem 17. (smeh)" rekla je Marija.

Ona je priznala da jedva čeka da se otvore granice kako bi mogla da putuje.

"Meni je ovo sve dobro došlo da se posvetim sebi, poslu, prijateljima, porodici, ali problem su mi granice, jer ne mogu da putujem, da radim. A čim otvore granice, idem u Los Anđeles, to je moj drugi dom" ispričala je pevačica.

