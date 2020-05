MIKI ĐURIČIĆ OTVORIO DUŠU: Pričao o potomstvu, a onda OPLEO po Anabeli i Luni: Zajedno su učestvovale u tom PAKLU!

Miki Đuričić je bez dlake na jeziku govorio o svim aktuelnostima iz svog privatnog života, ali takođe o situacijama koje potresaju zadrugu, a vezane su za porodicu Đogani.

Iako vešto izbegava da govori o svojoj izabranici koja će mu kroz nekoliko meseci podariti dete, Miki je Vujičiću priznao da jedva čeka da postane otac.

"Krajem avgusta treba da postanem otac, to je to, dalje ništa više ne govorim. Ako ja pravim budalu od sebe, ne moram da kompromitujem tu ženu i to dete, oni nisu iz tog sveta niti ih to zanima. Mislim da čovek treba porodicu da zaštiti od svega toga, od medija", kaže Miki i dodaje:

"Kažu, tek kad se dete rodi očevi postanu svesni toga... Ja sam mislio da ja ne mogu da imam dece, na sreću - desilo se da mogu. Uzbuđen sam, radujem se što ću postati otac.", rekao je Miki i "Premijera - Vikend specijal".

Takođe, priznaje da savete nije tražio od svoje bivše Nadežde Biljić, koja je nedavno postala majka.

"Nisam sa njom u kontaktu, ali želim sve najbolje njoj, njenom suprugu, porodici... To je to od mene."

Štošta je imao da kaže i o sagi porodice Đogani, koja se odvija pred milionskim auditorijumima.

"Luna je takva kakva je, ništa se nije promenila od "Zadruge 1" do "Zadruge 3". Samo je nelogično i kontradiktorno da je Anabela u prvoj sezoni podržala ljubav sa Slobom, koji je bio oženjen, a sada joj smeta Miljković?! Pa, onda kad im je držala u rehabu bukvicu, tada je trebalo da zaštiti ćerku, da kaže:"Nije ovo za tebe, šta ćeš ti sa njim?!". Svađa se sa ćerkom i bivšim mužem, to svi gledaju, i to drugo dete... Koliko košta para taj sav haos? Činjenica je da će iz svega toga njih troje izaći iz tog haosa finansijski jako dobro. Neko je spreman da iznese porodičnu dramu na TV-u, neko ne... Po meni ona to nije trebalo da uradi... Ne kažem da nije u pravu za neke stvari, ali ako toj ćerki odgovara taj dečko - njoj će se obiti o glavu! Ali, "ona je prošla kroz pakao..." - pa, ti si učestvovala zajedno sa ćerkom u svom tom paklu, ne bi bilo pakla da si ti rekla:"Dete, da te ne vidim s njim, šta ćeš s oženjenim" kaže Miki, koji se potom osvrnuo na Lunin lik i delo:

"Ona je devojka nepromišljena, pravi te neke greške, ali to je njen život, sama snosi posledice. Pametan se čovek uči na tuđim greškama, budala na svojim."

Miki je nedavno skinuo nanogicu, koju je nosio zbog prebijanja Nadežde Biljić i Suzane Perović u drugoj sezoni "Zadruge". Sada, nakon što je odslužio kaznu, priznaje kakvu je pouku izvukao.

"Naučio sam dosta više da cenim slobodu. Posvetio sam se sebi, počeo sam ponovo da slušam muziku... Naravno da se kajem, ne znam šta da su Suzana i Nadežda uradile, ja nisam smeo sebi da dozvolim da tako odreagujem. Nema opravdanja za te moje postupke, nije trebalo sebi to da dozvolim."

