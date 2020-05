MILICA PAVLOVIĆ OTVORILA DUŠU O ESTETSKIM INTERVENCIJAMA! Mnogi misle da laže, a ona tvrdi: Nisam, MAJKE MI!

Milica Pavlović na sebi nema nijednu estetsku intervenciju kojima se u poslednje vreme sve pripadnice lepšeg pola podvrgavaju.

Pevačica je često u svojim intervjuima isticala kako na sebi ništa nije radila i da je zadovoljna sopstvenim izgledom.

Pavlovićeva je prokomentarisala da i dalje ne planira na sebi ništa da menja.

"Nemam ništa protiv estetskih zahvata i onih devojaka koje to vole da rade. Ja nisam jedna od njih i za sada me to trenutno ne privlači. Volim da gajim prirodan izgled, svežinu u licu i prirodan ten bez preteranog potamnjivanja. Iako je moj posao dosta naporan i stresan, prvenstveno zbog zagušljivosti prostorija u kojima nastupam, kasnog leganja i ranog ustajanja, kod mene se hvala bogu još uvek ne vide neke drastične razlike. Znam da brojne kolege muku muče sa tamnim podočnjacima, pa ih ispravljaju filerima, ali kod mene to nije slučaj. Čarobne ruke moje šminkerke srede sve minimalne nesavršenosti na mom licu. Mislim da je recept u tome da volite sebe i volite svoje nesavršenosti. Dese se naravno dani kada mi se ne dopada kako izgledam ali brzo prođe" rekla je iskreno Milica.

Još jedna potvrda da Milici sjajno stoji prirodan izgled, jesu i njeni muzički počeci. Pojavljivanjem u popularnom muzičkom programu „Zvezde Granda“ svojim prirodnim izgledom doprla je do srca publike. O njenom izazovnom igranju, dugoj, bujnoj kosi, prirodnim crtama lica, svi su govorili.

Podsećanja radi, pre dve godine Milica je doživela da je popunila sve naslovne strane, skoro pa tvrdnjama, da je ugradila silikone u grudi, a ona se “pravdala” da se ugojila, ali joj je nacija poverovala tek kada je smršala. Tada je Pavlovićeva pričala:

"Mene više niko ne pita da li sam radila grudi ili nisam, nego me pitaju “gde sam radila grudi, šta sam radila, da li je neka nova metoda ili silikon”. I kad kažem da nisam radila, svi misle da lažem. Nisam, majke mi!"

