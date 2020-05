SEVERINA MORA HITNO NA OPERACIJU?! Bolovi su neizdrživi, guta tablete, prima injekcije

Severina Kojić već godinama muku muči sa kičmom, a fizioterapija na koju ide, sve manje joj pomažu, pa je operacija navodno sve izvesnija opcija.

"Severina pokušava da izbegne tako radikalnu metodu, užasava se operacije kičme. Zato godinama isporobava sve metode lečenja za koje čuje. Kada su joj se prvi put pojavili bolovi mislila je da je to bezazleno. Svakog bole leđa kad predugo stoji ili sedi, ali to je postalo učestalno. Tada je potražila pomoć najboljih stručnjaka koji su joj rekli da je jedino rešenje operacija", počinje priču dobro obavešten izvor, a prenose mediji pisanje Sveta.

"Njoj to nije odgovaralo, pa je krenula po drugo mišljenje, uverena da skalpel može da se izbegne. Razni fizioterapeuti su joj obećavali poboljšanje, neki i potpuno izlečenje. Sve je probala, gubila vreme, bacala silne pare, ali jednostavno ne može. Nakratko, bol se smanji, ali opet se vrati i to vreme olakšanja sve je kraće. Kažu da su njeni problemi sa kičmom posledica stajanja. Plus ona je ceo život na štiklama. Zatim, skače na bini, igra… I nije jedina koja se bavi tim poslom, a ima problem sa kičmom. Sve vreme ona radi vežbe koje su joj preporučili fizijatri. Pazi na držanje, ali bolovi ne nestaju. Operacija postaje sve izvesnija opcija, ali Seve se jako plaši. Svesna je da postoji opasnost od komplikacija, posledica, pa čak i toga da ostane invalid. Zato i trpi, kad krenu jaki bolovi naguta se lekova ili primi injekciju i očigledno dok ne bude pala u krevet neće pristati da ode pod nož. Naravno, tu je i strah koliko bi trajao oporavak. Koliko ne bi smela da radi i da bude aktivna, jer ipak ona od toga živi. A tek sada ne može sebi priuštiti taj luksuz da mesecima leži", rekao dobro obavešten izvor.

