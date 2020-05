SINANOV SIN IZ BEKSTVA PORUČIO ZA KURIR: Sabina i Đulkica gaze preko mrtvih

Sin Sinana Sakića, Rašid Sakić, koji je poslednjih meseci u bekstvu, a kog su maćeha Sabina Sakić i sestra po ocu Đulkica optužile da je pre dve nedelje podmetnuo požar u kući u Loznici, tvrdi da sa paljevinom nema ništa.

Njegov advokat Slobodan Antonić poslao je pismo našoj redakciji u kojem je njegov klijent Rašid naveo da su Sabina i Đulkica patološki lažovi.

- Posle nesreće i nepravde koje su me zadesile, konstruisane opet od maćehe Sabine, optužen sam za nešto sa čim nemam nikakve veze. Sramno je to što javno iznose porodične stvari i, što je najgore, klevetaju. Moja sestra po ocu tvrdi da sam čas na Novom Beogradu, čas im se motam oko kuće, i to naoružan do zuba. Ona je patološki lažov, iznosi gnusne laži i takve ogavnosti koje može da smisli samo bolesna osoba. Osim njene najstarije ćerke, ne znam uopšte kako joj izgledaju mlađa deca jer sam puno vremena proveo u zatvoru - tvrdi on.

Sakić se osvrnuo i na paljenje kuće.

- To nije kuća mog oca, već Elvisa Ramadanovića i one koja je umrla za mene (prim. aut. Sabina Sakić). Ja sam u inostranstvu, a trudna supruga je dosta uticala na mene da se ne bavim nevažnim ljudima. Kako narod ne bi slušao patološke lažove i ljude koji gaze preko mrtvih, rešio sam da se oglasim ovim povodom - objasnio je Sakić, koji tvrdi da mu maćeha duguje novac od nasledstva.

Sabina mom ocu nije podigla spomenik Rašid kaže da je ljut na Sabinu jer njegovom ocu Sinanu nije podigla spomenik. foto: Zorana Jevtić - Rekla mi je da bez mog potpisa ne može ocu spomenik da podigne. Na to sam rekao da ću razmisliti o potpisu. U međuvremenu sam dobio kućni pritvor. Zvala me i molila da joj dam potpis, a da će ona meni za nekih šest meseci dati 5.000 evra i 13.000 evra, stan i da podigne tati spomenik. Prošlo je godinu dana od smrti, pitao sam je zašto to ne završava i rekao joj da napravi od onih 13.000 evra što mi duguje.

