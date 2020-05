RAZOČARALA SE PRE VERIDBE! Vanja Mijatović priznala šta se DESILO dok nije UGLEDALA PRSTEN: Ljudi su prilazili!

Pevačicu Vanju Mijatović partner Aleksandar je verio na godišnjicu veze. Vanja je predosetila da će biti verena, ali se prvo razočarala.

foto: Damir Dervišagić

"Nama je juče bila godišnjica i tim povodom smo otišli u grčki restoran da ručamo. On mi je prvo dao jedan poklon. Rekao mi je da zatvorim oči. Ja sam pomislila da je verenički prsten. Ličilo mi je da je to, pošto sam taj dan bila sva u belom, a ja sam inače ljubitelj crne boje. Otvorila sam oči i videla narukvicu i krunu. I ja kažem: "Aha, nije to, prevario me osećaj". Međutim, on mi je rekao ponovo da zatvorim oci. Ja otvorila oči, videla prsten. Bilo je baš lepo. Pošto je tu bila neka uživo muzika otpevala sam mu deo pesme. Sve je bilo kao u filmu. Pošto su u restoranu bili još neki ljudi mi smo ih sve častili. Ljudi su prilazili da nazdrave. Bas jedna prijatna, lepa atmosfera" ispričala je Vanja u jednom dahu, pa otkrila kada će se venčati.

foto: Printscreen/Instagram

"Bilo je i suza, naravno. I sa moje i sa njegove strane. Svadbu ćemo praviti najverovatnije naredne godine, ako se opet ne dogodi neka korona" poručila je pevačica kroz smeh.

Kurir.rs / Blic/ M.M.

