MARINA RASKINULA SA DEČKOM POSLE 10 GODINA! Pevačica sad prvi put progovorila o BIVŠEM i spomenula

Pevačica Marina Visković pre nekoliko meseci okončala je desetogodišnju vezu, iako su mnogi očekivali venčanje to se nije desilo.

Marina nije mnogo pričala za medije o ovoj temu, ali je nakon nekoliko meseci otvorila dušu.

- Mene je uvek nerviralo, ja to ne volim, nisam tip žene koja sve drži pod kontrolom, pa i sebe. U javnom životu uvek tri puta merim i sečem, a u privatnom sam skroz drugačija. Sponatana sam i opuštena i uvek mi je bilo teško da pravim taj balans, volela bih da sam slobodnija u smislu da prihvatim da ja nekad grešim, da ja mogu da se nekom ne sviđam, da mogu da izgledam bez veze i da je to sve život i koga uostalom i briga - ispričala je pevačica u "Premijeri".

Viskovićeva nije mnogo htela da govori o svojoj propaloj vezi.

- To su sada neki intimni razlozi, ali ja sam najviše ponosna na taj neki period mog života. Smatram da je izuzetno da imate u životu nekog koga volite svim srcem i da neko voli vas. I da mogu da biram, opet bih isto izabrala - rekla je Marina i otkrila da li je u kontaktu sa bivšim.

- Imamo kontakt. Ja se vrlo teško prvo zaljubim, zaljubljujem se u inteligenciju, dobrotu i ophođenje prema meni. Dosta sam loših iskustava čula, ja sam imala stvarno sreću da doživim nešto prelepo i jako sam na to ponosna. Najbitnije mi je to kako me neko gleda, kako se prema meni ophodi i da je dobar čovek, to je iznad svega - rekla je pevačica, a onda progovorila o majčinstvu.

- Majčinstvo je za mene nešto najlepše na svetu i jako bih se radovala kada bi se to desilo, jer prosto mislim da ću biti sjajna majka, ali mislim da još nisam spremna za to - rekla je Marina.

foto: ATA Images

kurir.rs

Kurir