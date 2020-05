ONE SU IZABRALE MLAĐE MOMKE I TRPE OSUDU SVIH! Ali one nisu marile! Kad čujete pozadinu svega pašćete SA NOGU!

Na domaćoj javnoj sceni postoji nekoliko ljubavnih parova gde su partnerke više od deceniju starije od svojih jačih polovina

Među njima je i modna kreatorka Verica Rakočević koja se udala za 35 godina mlađeg muzičara Veljka Kuzmančevića.

"Razumem ja da je mnogima neobična naša veza, ali po meni, mnogo su nenormalniji brakovi gde su supružnici istih godina, on nju vara na svakom koraku, a ona ostaje s njim da bi dobila još jednu skupu torbu. Ponekad me na trenutak pogode zlonamerni komentari koji obično glase da je on sa mnom iz materijalnih razloga, a ja sa njim zbog onoga za čime žene žude, što je apsolutna neistina. Ako ću nahraniti nečiji ego, reći ću da naš brak nije idealan, baš kao što nije nijedan drugi, jer nam je situacija takva da zahteva mnogo više kompromisa. Jedina teška stvar u našem odnosu je ta što Veljko sa mnom ne može da ima decu, ali ne bih rekla da je to njegova žrtva, već izbor koji je trenutni i možda se i promeni. Ali koliko je to otežavajuće, u isto vreme je i olakšanje, jer smo lišeni svađa i koškanja koje bismo možda imali oko dece", rekla je jednom prilikom kreatorka.

foto: ATA Images

Pevačica Maja Marijana od prošle godine nakon kraha dva braka uživa u ljubavnoj vezi sa 15 godina mlađim muškarcem.

"Što se tiče ljudi koji nešto misle, mene to uopšte ne zanima. Isključivo I samo me, po tom pitanju, zanima moje mišljenje, tuža mišljenja mi ne plaćaju račune. Ko je taj ko može da kaže šta je u redu, a šta nije. Što se tiče tih što misle, neka oni brinu svoju brigu I neka gledaju svoj život. Godine smetaju onima koji su ostarili u glavi. Onima koji su u penziji odavno. Ja sam još uvek mlada žena u ful energiji I samim tim je normalno da imam adekvatnog partnera pored sebe, što moj dečko jeste", ispričala je nedavno Maja.

foto: P.A./Privatna arhiva

Pop pevačicu Gocu Tržan često na društvenim mrežama prozivaju zbog toga što ima 14 godina mlađeg supruga Radomira Novakovića. Često se susreče sa komentarima "Mama i sin" i slično, a Goca im odgovara u svom stilu.

"Kad mi neko ispod zajedničke fotke muža i mene napiše: „Mama i sin“ – pa to što si se ti j*bavala sa 14, prostakušo glupa i mogla da rodiš sa 15, ja sam tada učila školu, išla na hor i folklor! A mislim se u sebi: Ma, jedi, bre, g*vna - poručila je Goca prošle godine jednoj "hejterki" sa društvenih mreža.

foto: ATA Images

Folk pevačica Goga Sekulić krajem 2016. godine tajno se udala za 15 godina mlađeg džiu-džicu majstora Uroša Domanovića.

Goga je priznala u jednom intervjuu da joj mlađi muškaci više prijaju od starijih.

- Privlače me momci kod kojih se vidi da rade na sebi i svom izgledu. Kada se osvrnem na prethodne veze, shvatam da su mi više prijale one s mlađim momcima zbog njihove slobode i opuštenosti. Nikada nisam bila rob trendova, ni kada je reč o modi, a još manje u emotivnom životu. Svako sreću pronalazi u onom u čemu je i traži, to je sloboda svakog pojedinca da uz sebe ima osobu koja mu prija, razlika u godinama u tom slučaju nije bitna. Iako se bavimo različitim profesijama, one imaju sličnosti jer oboje mnogo putujemo i poslovi nam se zasnivaju na komunikaciji s različitim profilima ljudi. Uz takav način života ljudi ranije sazrevaju i stiču životno iskustvo i zrelost. Kada se pronađu dve zrele i ispunjene osobe, razlika u godinama zapravo i ne postoji - naglasila je Goga.

foto: Sonja Spasić

Anabela Atijas drugi put se venčala sa 11 godina mlađim Andrejem Atijasom, a potom i razvela. Anabela je isticala da je on zreo muškarac i pravi porodičan čovek koji je prihvatio njene ćerke iz prvog braka, a nakon razvoda su ostali u dobrim odnosima.

Atijasova, koja je trenutno u rijalitiju, često spominje Andreja i govori kako je on i dalje njena ljubav i podrška, a da su u dobrim odnosima pokazuje i činjenica da je njena ćerka Nina kod njega.

foto: ATA Images

kurir.rs/srbijadanas/story/blic

Kurir