NAJVEĆE TUŽIBABE NA ESTRADI: Stoja tužila Bjelogrlića, a Dara, Seka i Ceca nadrljale! Sudili se i bliski prijatelji!

Mnogo je sudskih procesa koji se vode između javnih ličnosti, a najveća tužibaba je jedna pevačica poznatija po skandalima, vanbračnim aferama i eksplicitnim fotografijama i snimcima, nego po hitovima.

foto: ATA Images

Možda je najviše sporova vodila protiv Dare Bubamare. Prvi proces je bio kada ju je tužila zbog povrede časti i ugleda, kao i za pretrpljenu duševnu bol. Skandalozna pevačica pohvalila se da je dobila odštetu od 200.000 dinara, plus sudske troškove 75.000. Takođe, Daru je tužila i kada ju je ova nazivala "divokozom" i drugim epitetima, ali te, kao i sve ostale procese koje su imale, povukle su nakon pomirenja pre dve godine. Jedino je ostalo suđenje između Darinog bivšeg supruga Milana Kesića, koji tereti skandaloznu pevačicu da je snimila pesmu "Krimi rad" bez dozvole, jer je on jedini koji polaže prava na tu numeru.

foto: Dragana Udovičić

Osim sa Darom, ona se više puta na sudu našla i sa Cecom Ražnatović, ali uglavnom u svojstvu tužene. Zbog toga je dva puta platila odštetu koleginici. Jednom 200.000 dinara zbog klevete, kao i sudske troškove u iznosu od 70.000.

foto: Zorana Jevtić

Sledeći put, 2014. godine, platila je Ceci 80.000 dinara i 113.000 dinara sudske troškove jer joj je u otvorenom pismu nanela duševnu bol i ukaljala joj čast i ugled.

foto: Printscreen/Instagram

Pomenuta pevačica je tužila i Seku Aleksić, Ivana Ivanovića, Acu Lukasa i mnoge druge.

foto: Printscreen

Nije poznat ishod procesa sa Aleksićevom i Lukasom, dok su prema presudi Višeg suda, Ivanović i televizija na kojoj je radio osuđeni da joj plate 700.000 dinara odštete, kao i 258.000 dinara sudskih troškova.

Zorica Brunclik i Miloš Bojanić

Odšteta od 100.000 dinara

foto: Dragan Kadić, Dragana Udovičić

U drugoj sezoni "Farme" najviše se pamti sukob između starih prijatelja Zorice Brunclik i Miloša Bojanića.

foto: Printscreen

Folk pevača je toliko zabolelo što ga je napala koleginica da je odmah po izlasku podneo tužbu protiv nje. Zorica je na kraju morala da mu plati 100.000 dinara na ime nematerijalne štete. Miloš je nedavno izjavio da je koleginici oprostio uvrede, ali da ih nije zaboravio.

Vendi i Zlata Petrović

Pomirile se uz ručak

foto: Printscreen/Magazin In

Petrovićeva je tužila Vukelićevu jer je izjavila da se bavi bacanjem crne magije, tražeći da joj za to plati odštetu.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, na suđenju su shvatile da ih je posvađala treća osoba, pa je Zlata zatražila od sudije da se tužba povuče, što je i učinjeno. Nakon toga, otišle su na ručak, gde su se slatko ispričale.

Stoja i Dragan Bjelogrlić

presavila tabak zbog uvrede

foto: Damir Dervišagić

Najavljujući premijeru prve epizode rimejka kultne TV serije "Pozorište u kući", Bjelogrlić je u Dnevniku 2 RTS rekao: - Ako nećete da vam deca liče na Stoju i plaćene svedoke, onda plaćajte TV pretplatu.

foto: Sonja Spasić

Novakovićeva je podnela tužbu protiv njega, tražeći da joj Bjelogrlić plati 500.000 dinara. - Puko mi je film. I do sada su se mnogi kačili za moje ime, blatili me, pljuvali, ali to više neću da dozvolim - rekla je Stoja, ali nije poznato kako se ovaj proces završio.

Jelena Tinska i Bogoljub Karić

Uvredili je u kvizu

foto: Printscreen

U kvizu "Želite li da postanete milioner" na BK televiziji, čiji je vlasnik bio Bogoljub Karić, u jednoj epizodi postavljeno je pitanje "Šta je to ljubavnica?" Ponuđeni odgovori bili su: šnajderka, švalerka, kuvarica i Jelena Tinska.

foto: Dado Đilas

Nekadašnja balerina je tužila Bogoljuba i kasnije na sudu dobila 200.000 dinara odštete.

Goga Sekulić

Tužila Plejboj i Emira Hadžihafisbegovića

foto: Dragan Kadić

Goga je svojevremeno tužila licencirano izdanje američkog magazina Plejboj zato što su na naslovnoj strani objavili fotografiju na kojoj je gola devojka, napisavši da je to Sekulićeva. Gogi je isplaćena odšteta od milion dinara, dok je Plejboj izgubio licencu.

foto: Youtube/Printscreen

Ona je svojevremeno tužila i sarajevskog glumca Emira Hadžihafisbegovića, zato što ju je na hrvatskoj televiziji nazvao droljom. - Čim ona kaže kako voli da peva bez gaćica, to je za mene drolja. Epilog sudskog procesa nije poznat.

Elma Sinanović i Saša Popović

Sledi postupak zbog poreza

foto: Sonja Spasić, Printscreen

Elma Sinanović podnela je krivičnu prijavu protiv Saše Popovića 2019. godine za delo krađe i utaje poreza. Kako je navela, ona je 2000. potpisala ugovor s "Grandom", u kojem je stajalo da će joj novac od prodatog albuma "Ruka pravde" biti isplaćen na ruke, i to šest odsto od ukupne zarade.

foto: Printscreen, Ekskluzivno

Elma tvrdi da novac nikada nije dobila, te da joj Popović duguje 30.000 maraka. Saša je tvrdio da nije imao šta da joj isplati jer je navodno prodala samo 87 diskova i 537 kaseta. Početak sudskog postupka se očekuje.

Severina Kojić i Lucija Lasić

Sudija tužila pevačicu zbog klevete

foto: ATA Images

Sudija Županijskog suda u Splitu Lucija Lasić tužila je Severinu Kojić zbog navodnih uvreda koje je pevačica iznela na njen račun.

foto: Dragana Udovičić

Ona je 28. februara ove godine odlučila da u Opšinskom građanskom sudu u Zagrebu podigne tužbu protiv Seve, koja je izjavila da je od nje doživela "silovanje" tokom procesa za starateljstvo nad detetom, tražeći odštetu od 3.000 evra.

Kurir.rs/ I. ERCEGOVČEVIĆ - J. STUPARUŠIĆ/ Foto: Kurir

Kurir