DRAGANA OTVORENO PRIČALA O BRAKU SA TONIJEM! Pevačica iznela pravu istinu: Postoje granice koje smo on i ja POSTAVILI!

Folk zvezda Dragana Mirković godinama živi na relaciji Srbija-Austrija, a u prestonicu često dolazi zbog poslovnih obaveza, ali i da bi se družila s koleginicama i prijateljima.

Dragana je otkrila kako joj je pošlo za rukom da skoro 20 godina živi u harmoniji sa suprugom Tonijem Bijelićem, šta joj ćerka Manuela i sin Marko zameraju, ali i kako izgledaju njena druženja s holivudskim facama.

foto: Damir Dervišagić

Poznata pevačica je ispričala koliko puta dolazi u Beograd, pa otkrila šta joj najviše smeta kad putuje na daleke destinacije:

"Ubija me džetleg kada idem na daleke destinacije, ali za Beograd iz Beča put traje kratko, pa mi ne smeta. Još mi nije muka od putovanja jer dajem sve od sebe, ali život u avionu nije nimalo jednostavan" kratka je bila pevačica.

Dragana otkrila kako se fanovi ponašaju prema njoj, pa se osvrnula na odnos sa holivudskim zvezdama:

"Pa najviše me napadaju i jure na Balkanu, ali kada se pojavim i u Americi i kada me vide s poznatim facama, onda shvate da sam i ja neko poznat, pa me i tamo jure i fotkaju, mada mnogo manje nego u Srbiji", rekla je Dragana pa dodala:

foto: Sonja Spasić

"Ljudi mi stalno prilaze i osećam da su pozitivni prema meni. Shvataju me kao otvorenu osobu koja svoj život bez blama pokazuje svima. Sve što imam stekla sam pošteno i zbog toga ništa ne krijem. Moji fanovi stalno traže da im pokazujem s kim se družim i gde putujem. Nisam primetila da su uobražene, da odmeravaju ko je šta obukao, koliko ko para ima. Međutim, ako to rade, onda to baš dobro kriju. Atmosfera kada sam u njihovom društvu uvek je pozitivna i svi su nasmejani" ispričala je folkerka.

Draganina deca ne vole da se javno eksponiraju, pevačica otkrila glvni razlog:

"Tako je, moja deca ne vole popularnost, javni život i medije i to je njihova želja koju sam ispoštovala. Sav teret javnog života je na meni, jer se moja porodica svesno sklonila iz medija" ispričala je dragana pa dodala:

foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

"Veoma mi je drago, pošto ne znam da li bih preživela da se i oni eksponiraju i budu javne ličnosti. Često se šalim i kažem da sam uspela da preživim svoju karijeru, ali njihove ne bih. Srećna sam što ih ne interesuje život pod svetlima reflektora."

Poznata pevačica otkrila kako izgleda život sa dva tinejdžera u kući:

"Postoje neke granice koje smo Toni i ja postavili našoj deci, a ona ih nikada nisu prešla. Život sa njima je pesma i moram se pohvaliti da tinejdžerske bubice nisam ni osetila" rekla je pevačica pa dodala kakav odnos ima sa suprugom Tonijem i da li ima ljubomore u njihovom braku:

"Ma kakva ljubomora, nema mesta za to kod ni mene ni kod Tonija. Nemamo razloga za to, mi smo vrlo slični i kada pored sebe imate svoj odraz u ogledalu, tu nema prostora za nesuglasice, a kamoli za ljubomoru" zaključila je Dragana.

Kurir.rs / Alo/VIP / M.M.

Kurir