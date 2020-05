OVO JE RAZLOG ZAŠTO SU MU SVI SEM KUME ANDREANE OKRENULI LEĐA?! Darko Lazić u problemu!

Darku Laziću su brojne kolege i prijatelji navodno okrenuli leđa jer se on, prema pisanju jednih domaćih medija, uopšte nije opametio i opet se igra sa sudbinom. Nakon problema sa zakonom, on se sada suočava s novim neprijatnostima, jer nema ničiju podršku osim kumine.

"Darko je sam kriv što niko više ne želi da bude sa njim u drugarskim odnosima. Kolege koje su mu se našle posle njegove stravične nesreće su jako razočarane, jer se on nikom ne javlja na telefon, samo ako mu nešto treba, e tada zove. To je jedan od razloga, a drugi je i to što smatraju da se Darko nije opametio i da se opet igra sa sudbinom i bahati", ispričao je izvor.

"Daću vam najprostiji primer sa Đanijem, ako je neko trčao i bio tu za Darka to su Đani i Slađa. Večito ga je branio, pozajmljivao mu novac, podržavao, ma gledao ga kao sina, da bi se Đaniju desilo sada ovo sa pritvorom, a Darko mu ni poruku nije poslao. Isto se tako Milica Pavlović javno žalila da je ljuta na kolegu jer ga zove po nekoliko puta, pošalje i poruku da vidi kako je, a on joj ne odgovori. Da ne nabrajam ko se sve žalio na njega! Zato i neće više niko ni da čuje za njega, niti ikoga zanimaju njegovi problemi i gluposti koje pravi!", kaže izvor, pa dodaje:

"I Darko je shvatio da ga kolege izbegavaju, ali se pravi blesav, pa još kaže kako on neće ni sa kim kontakt."

