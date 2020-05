ABRONOŠA USRED SREDE! Plašljivicu umalo da pretuče muž, Mirisna jednostavno voli žene!

Dragi moji, ne znam kakvo će vreme da bude dok ovi redovi stignu do vas, ali danas je maj pokazao svoje najgore lice. Toliko je tmurno da ni najsočniji trač ne može da mi popravi raspoloženje. Čak ni TV, ni rijaliti, ma ni činjenica da ćemo možda i moći u Grčku na brčkanje... Ipak, ne dam se sto odsto negativnim emocijama jer znam da vam moje pričice znače, pa se bacam na posao.

Prvu sam rezervisala za jednu našu tešku žensku pevačku legendu. Žena radi preko četiri decenije, otmena je, talentovana, peva pa ubija svojim glasom... Ali kad razgovara s mužem, manja je od makovog zrna. Zvaću je Plašljivica. Mislim, taj njen muž takođe je poznat, ali nekom malom broju ljudi, neki je umetnik ili tako nešto. Ipak, u poređenju s njom nije joj ni do kolena, ali što voli da zapoveda nisam mogla da verujem dok nisam čula sopstvenim ušima! Koliko se nedavno izdrao na nju samo zašto što ga je pitala da iz kafane, gde smo se zatekli i njih dvoje i ja, krenu do neke prodavnice. Urlao je kao da mu je nokte čupala, svi su se okrenuli, pogledi onih što se slade tuđom mukom šibali su je kao najoštrije sablje, a ona je gutala knedle i ponavljala mu tiho da se smiri i da ne moraju nigde ni da idu. Raspitala sam se posle, ona njega trpi decenijama a nikakvog razloga nema osim da je istinski i bezrezervno voli. Ali da li je to ljubav?

Druga priča tiče se jedne naše glumice za koju se nedavno proneo trač da voli pripadnice nežnijeg pola. Naime, lepa, je zgodna, uspešna, ali nema dečka godinama. Zapravo, otkako se pojavila na javnoj sceni nigde je niko nije video s nekim muškarcem. Ajde što se mediji pitaju šta joj je i da li je moguće da je niko neće, nego su već i njene kolege počele da njuškaju, a potom i šuškaju da je ovde zapravo reč o nečem drugom. Zvaću je Mirisna jer je među kolegama poznata i kao najveći kolekcionar parfema.

Elem, ovaj trač o njoj krenuo je od jednog njenog kolege koji joj se odavno nabacuje, pa je počeo da istražuje kako i zašto ga uvek otkači. Čim saznam ko joj je devojka, pišem vam! Toliko za ovu sredu, verne moje šećerlemice. Čekam da kiša prestane, pa odoh u novi lov.

Ljubim vas!

foto: Promo

Kurir