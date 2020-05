SKOTOVI PRETE DA ĆE DA MI SILUJU MALOLETNU ĆERKU! Đorđe David zvao policiju: Budala je ovog proleća RODILO KO NIKAD PRE!

Đorđe David na nedavnom snimanju "Zvezda Granda", prvom posle vanredne situacije, progovorio je o stravičnim pretnjama koje dobija nakon oporavka od koronavirusa. Članu žirija, kako se navodi, stizale su poruke jezive sadržine, a pošiljaoci nisu poštedeli ni njegovu maloletnu naslednicu.

"Skotovi koji tvrde da sam ja folirao bolest, da sam dobio dobre pare za to. Mrze me iz meni nepoznatih razloga. Nikad nikome nisam zlo naneo, iako mi žele da umrem, da me prebiju kada me sretnu na ulici. Prete mi da će da me ubiju, da mi siluju moju maloletnu ćerku... Uprkos tome, ja im želim sve najbolje u životu i da im niko nikad na njihovim društvenim mrežama ne šalje takve poruke i da im se nikad ne desi u zdravstvenom smislu ono što se desilo meni, zato što bi oni definitivno psihički pukli i otišli u vražju mater", ispričao je on, koji se zbog svega obratio i policiji za pomoć.

"Zatražio sam pomoć policije. Kada je ćerka u pitanju oni nisu odregovali na to još uvek... Predao sam to u "Devetu stanicu" na Novom Beogradu. U principu, za sebe se ne plašim, jer sam dovoljno spreman da mogu da se suprotstavim dvojici ili trojici u datom trenutku. Međutim, moje dete je ipak centar sveta i moje dete je nešto za šta bih bio sperman da ubijem, ali bez razmišljanja i mrtav hladan da se prijavim u policiji da sam ubio idiota koji mi je oštetio dete. Ne dao mu Bog, naravno", ističe naš sagovornik i dodaje:

"Plašim se za svoje dete, plašim se za svoju Anu, plašim se za ekipu iz benda i plašim se generalno za Srbiju jer je budala 'rodilo' ovog proleća kao nikad pre", zaključio je on.

