ŽIKU ŠARENICU DOČEKALA PESNICA? Otišao do stana gde je živeo sa bivšom, pa se pokajao: Brzo sam od svega toga digao RUKE

Žika Šarenica nedavno se prisetio preljube koju je doživeo, pa je istakao kako je to situacija u kojoj nije ni sanjao da će se naći.

"Ma, ja sam kod naše Sanje ispričao, ja sam imao nesreću da mi se prvi brak raspadne, a u međuvremenu se dešavalo svašta. Ja sam, dok je trajao proces razvoda, svratio do stana gde sam živeo sa suprugom, a tamo su me dočekali, ali ne baš i ugostili. Vrata kada su se otvorila, sa onom rezom, dočekala me je pesnica! Srećom, nije bilo mnogo. Ja nisam verovao da mogu da se nađem u takvoj situaciji, ali sam digao ruke od svega toga brzo, pogotovo i zbog ćerke, ostao je njen taj stan, ja sam započeo neki novi život", ispričao je Žika u "Premijeri Vikend specijalu".

