KRISTIJAN GOLUBOVIĆ NE BI PONOVO ŽIVEO SA STANIJOM POD RIJALITI KROVOM! A evo i zašto: Znamo ko se tu zaljubio DO UŠIJU?

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović tokom trajanja "Farme" u kojoj su zajedno učestvovali, negovali su prilično prisan odnos. Sada, kako se Kiki sprema za "Zadrugu 4", mnoge je interesovalo da li bi on ponovo delio rijaliti životni prostor sa zanosnom crnkom, pa je on na tu temu veoma iskreno i progovorio.

Objašnjavajući zašto između ostalog je istakao da se - ne bi ponavljao, a usput je dobro potkačio i trenutno aktuelne zadrugare, porodicu Đogani.

"Iskreno ne bih, jer je isfuran fazon. Znamo ko se u toj priči zaljubio do ušiju, ko se odljubio do ušiju, ko se sprdao, ko je bio ozbiljan, šta se tu dešavalo i na kraju nešto kao..." pričao je on u Amidžiju, pa nastavio: "Nemojte da se ponavljamo, pa nismo mi familija Đogaj da se ponavljamo 20, 30 puta! Sada od Slobe do Rokija 17 ili Ramba 19 da gledamo..." opleo je bio Kristijan.

