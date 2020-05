ALEN ISLAMOVIĆ ODE U POLITIKU! Biću MINISTAR spoljnih poslova Bihaća i rešiću problem s migrantima!

Alen Islamović odlučio je da uđe u politiku, a razlog za to su problemi s migrantima, koji su upropastili njegov rodni grad Bihać. On je odlučio da se pridruži prvom gradonačelniku Bihaća Emdžadu Galijaševiću i njegovoj Novoj inicijativi.

Nakon biznisa sa sadnicama lešnika, pevač Bijelog dugmeta rešio je da proširi vidike i da se pozabavi pitanjima grada u kome živi. Razlog za to je taj što se građani Bihaća, kako je rekao, ne osećaju bezbedno, ne mogu slobodno da šetaju ulicama, a on čak mora da angažuje čuvare na svom poljoprivrednom dobru.

- Želim da pomognem stanovnicima Bihaća da se ulice našeg grada ponovo vrate građanima, da im se vrati sloboda šetnje, sloboda boravka pored reke Une, sloboda svega onoga što je nekada bilo - rekao je Alen i dodao da tako više ne može:

- Nemam ništa protiv tih ljudi, žao mi ih je, ali moraju da poštuju obijčaje grade u koji su došli. Umesto toga, Bišćani moraju biti naoružani i toljagama da čuvaju vlastite stanove i kuće, a ovi su kraljevi noći. Naši političari ne rade ništa, umesto da zaštite građane, nečinjenjem su uneli strah i neizvesnost u Bihać - rekao je Islamović, proslavljeni pevač Bijelog dugmeta.

Ogorčen

- U Bihaću imam svoje poljoprivredno dobro i imanja, a moram da imam stražare da sve to čuvaju od migranata. Niko ništa nije učinio, ni pomogao da se reši ovaj problem, čak ni lokalna vlast - ogorčen je Islamović.

Alen naglašava da katastrofa traje već četiri godine i da je on čovek koji će u svakom momentu skretati pažnju na problem sa izbeglicama.

- Čak ni lokalna vlast, koja se drži svoje fotelje, u gradu Bihaću ništa nije uradila. To je sramotno od rukovodstva i vlade Federacije BiH i države BiH da se s konkretnim potezima ne dođe u Bihać i ne razgovara ozbiljnije. Katastrofa se dešava četiri godine. Ja sam čovek koji će u svakom momentu skretati pažnju na problem migranata, nema koga neću napadati samo da zaštitim svoj grad. Biću ministar spoljnih poslova svog grada Bihaća koji će žestoko galamiti - kategoričan je Alen.

Veliki novac

On je ukazao da je veliki novac dat da se naprave migrantski kampovi, koji ne liče ni na šta.

- Obišao sam ga, to je jad i beda, da se grad cedi kao narandža, uništava se i grad i kanton. Čiji je to cilj? Građani su počeli da se naoružavaju da čuvaju svoja dobra. Ružno je to reći, ali tamo se uništavaju vikendice, spaljuju kuće. Poslednji dinar koji dođe iz dijaspore, koji ljudi ulože u svoje poslove, u turizam, sad je to na dnu dna. To je tužno, jadno i bedno - poručio je poznat pevač i rekao da je došlo vreme da neko progovori.

