MIRKO BEZ DLAKE NA JEZIKU O PORODICI ĐOGANI: Otkrio da su Anabela i Gagi pozajmili PARE Đoletu, a onda progovorio o NINI

Mirko Gavrić bez dlake na jeziku progovorio o porodici Đogani, a onda otkrio da su Anabela Atijas i Gagi Đogani pozajmili pare Đoletu Đoganiju.

foto: Printscreen/Youtube

"Publika može da vidi kakvi smo Anabela i ja prijatelji, ona i ja smo porazgovarali, u odnosu sa Lunom rekao sam joj da dovoli Luni da živi njen život, da ne utiče na njen život, da bude tu kao prijatelj, ali da ona živi život kao što ona želi. Dokaz da sam lojalan Anabelin prijatelj je to što sam ćutao petnest godina šta sam video i čuo, nikada ne bih ni rekao da se ta priča nije povela ovde. Ja ću biti na strani istine i govoriću samo istinu, ma koliko bilo bolno to što imam da kažem" rekao je Mirko.

Mirko je rekao šta smatra Anabelinom najvećom greškom.

"Ono što ja smatram njenom najvećom greškom je to što je ćutala sve vreme. Anabela nije nasilan tip, meni deluje čak i smešno što se to spominje. Gagi je mnogo nepovezan. U dosta situacija ostane nedorečen i nije konkretan. Ima problem da se suoči sa istinom ma kakva ona bila, nije poenta samo reći izvini, nego osetiti to neko pokajanje i da zaiasta sutra postane bolji čovek. Luna ne bi trebalo da bira između Gagija i Anabele, ona treba da bude uz njih" prokomentarisao je Gavrić.

foto: Printscreen/Youtube

U trenutku kada je Vesna ušla u Đoletovu grupu, Anabela i Gagi su pomogli Đoletu u realizaciji njihovog CD-a - istakao je Mirko, a onda progovorio o Nini.

"Teško joj pada zato što je u tom uzrastu, ona ide u školu, deca u tom uzrastu mogu da budu izuzetno grupa. Niko nije birao u kojoj će se porodici roditi, ovde ništa ne može da se sakrije, to sam shvatio kada sam izašao odavde" naveo je Gavrić.

Kurir.rs /M.M.

Kurir