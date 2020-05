TEA TAIROVIĆ BESNA NA MUŠKARCE! Pevačica otkrila detalje iz privatnog života: Svašta sam DOŽIVELA, žena je uvek NAJGORA!

Pevačica Tea Tairović besna je na muškarce jer su joj uvek nalazili zamerke i želeli su od nje da naprave sveticu.

Ona je na estradi poznata po provokativnom imidžu i vatrenoj igri na sceni. Kao takva, po mnogim muškarcima ona je nemoralna, a oni sa kojima je pokušavala da ostvari vezu, želeli su da je zakopčaju do grla. Priznaje da ne da na sebe i da se uspešno bori protiv takvih.

foto: Instagram screenshot

"Danas je vreme nikad većeg bluda i nemorala, a nikad većih poštenjačina i nikad većih pametnjakovića. Posebno kada je o muškarcima reč. Oni određuju koja žena je poštena, a koja ne. Muškarac može sve i muškarcu je sve dozvoljeno. Žena je uvek najgora i nazivaju ih svakakvim imenima. Svašta sam doživljavala, ali ja se borim protiv takvih. Kakvu si me upoznao, takva ću ti i biti. Okreću se za kratkom suknjom, a od svoje devojke traže da nosi haljinu do poda. Ja to ne dopuštam" rekla je atraktivna Tea.

