ANDREJ ATIJAS HTEO DA UĐE U ZADRUGU! Nisu mu dozvolili iz JEDNOG RAZLOGA: Plakao sam, želeo sam da vidim Anabelu!

Ime Andreja Atijasa se toliko često spominje na imanju u Šimanovcima da su mnogi očekivali da će i on prelomiti i doneti odluku da uđe u "Zadrugu 3". On je trebao da uđe kada je Blankici Atijas bio rođendan, ali mu produkcija nije dozvolila.

Ipak, kako brine o Nini Đogani, ćerki Anabele Atijas i Gagija, kao i o mlađoj Blankici, koju je dobio u braku sa pevačicom, ta opcija ne dolazi u obzir, ali je, prema sopstvenom priznanju, hteo da uđe sa svojom mezimicom nakratko kako bi ulio snagu svojoj bivšoj supruzi.

"Želeo sam da vidim Anabelu, i mislio sam da će me pustiti da uđem nakratko jer bi mi značilo da je zagrlim, ali zbog korone nisu smeli da me puste. Iskreno, mnogo ljudi me je zvalo, plakao sam dok sam sedeo u produkciji i svi koji su me zvali su mi rekli da su plakali. Bilo je baš emotivno. Voleo bih da uđem da je spasem i vratim joj nadu i samopouzdanje" osvenuo se Andrej na emotivnu scenu susreta Blankice sa majkom i starijom sestrom Lunom Đogani.

Protiv Nađe Đogani, Gagijeve sestre, Atijas je podneo tužbu zbog izjave za jedan dnevni list da je navodno krišom gledao obnažene Lunu i Ninu.

"Pogane uši, pogano čuju! Protiv nje su podnete dve tužbe. Prvo je pričala da je kum došao sa nekim ljudima da me prebije, jer mu kao dugujem pare, a to veze sa vezom nema, moj kum je takođe to demantovao. Ovo drugo je bolesno, nešto sam video da je izašlo, ali nisam mogao ni da čitam, jer je to bolesno. Za to će da odgovara debelo, to su ozbiljne tvrdnje" dodao je on.

