LAZIĆ BI ZBOG PARA KOJE DUGUJE BIVŠOJ MOGAO I U ZATVOR? Svi detalji tužbe koju je podnela Ana Sević: Nije mu nimalo LAKO

Pošto se pročulo da Darko Lazić navodno duguje bivšoj ženi Ani Sević 900.000 dinara alimentacije za ćerku Lorenu, jedan odvokat objasnio je o čemu se tu zapravo radi, te naveo da poslednice pevačicine tužbe mogu biti veoma ozbiljne.

Lazić bi, naime, zbog ovoga mogao da robija i to dve godine.

"Nedavanje izdržavanja je osetljivo pravno pitanje čije posledice mogu biti veoma ozbiljne, i to kako krivične, tako i građanskopravne", objasnio je izvesni advokat domaćim medijima, pa nasvaio: "Ovo delo propisano je Krivičnim zakonikom kao krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti i za koje je propisana kazna zatvora do dve godine ili novčana kazna, a u slučaju težih posledica propisana je kazna od tri meseca do tri godine zatvora. Takođe, u ovim predmetima je propisano hitno postupanje", kaže on.

Kako je dalje objasnio - zakon je jasan i mora biti jednak za sve. U slučaju da Darko ne izmiri svoja dugovanja prema Ani, od njega će sredstva naplatiti javni izvršitelji.

"Prinudno izvršenje sprovodi javni izvršitelj, što bi trebalo da dovede do mnogo efikasnije naplate potraživanja zakonskog izdržavanja i bolje zaštite poverilaca zakonskog izdržavanja. Dovoljno je da se izdržavanje ne plaća samo nekoliko meseci, pa da već tada postoji mogućnost za pokretanje i krivičnog i prinudnog izvršnog postupka", tvrdi advokat.

Čak i ako je Darko Lazić novac Ani davao na ruke ili je kupovao poklone ćerkici Loreni - to ga, kako se dalje navodi, nikako ne oslobađa plaćanja alimentacije koju je sud presudom odredio. S druge strane, izvor blizak bivšim supružnicima ispričao je kako je prilikom razvoda i određivanja visine alimentacije sud imao u obzir to što Darko tada nije nastupao, pa je odredio minimalni iznos za plaćanje.

"Uzevši u obzir da nije imao novca, sudija je iznos cene vrtića u koji Lorena ide uzeo kao reper, pa je odlučeno da plaća samo to. Sve drugo, uključujući hranu, odeću, životne potrebe i prostor, stavljeni su Ani na teret. Međutim, on do sada nijednom nije platio za ćerkin vrtić", kaže on, dok se Darko Lazić po ovom pitanju i dalje nije oglašavao.

