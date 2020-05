UPAO U DEPRESIJU! Miki Đuričić doživeo BLAM veka: To mi se desilo pre pet godina, toliko sam bio BESAN! Hit priča

Miki Đuričić otvorio je dušu i sa gledaocima podelio jedan od najvećih blamova, koji nikada neće zaboraviti.

"Koliko si puta omanuo u se*su do sada?" - glasilo je pitanje Ognjena Amidžića, na šta je Miki podelio svoje iskustvo s erektilnom disfunkcijom.

"Kad mi se to prvi put desilo... Ja sam čovek stvarno zdrav i potentan, prvi put mi se to desilo prvi put pre četiri, pet godina. Potentan sam, nemam problem sa tim, a sa tom devojkom sam čekao godinu dana da imam seks i napokon kada je to trebalo da se desi... Toliko sam bio besan! Stvarno mi se prvi put desilo, i to sa devojkom koju sam toliko dugo čekao. Ja upao u depresiju... Sutra ujutru proradilo, normalno, nego od silne želje... To mi se jednom samo desio, ja sam tad izgoreo u želji" prisetio se Miki.

