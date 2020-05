TIJANA JE NEKADA GOVORILA OVAKO! Nikada nisam bila hapšena za stvar kao što je PROSTITUCIJA! A onda se desio SKANDAL!

Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, uhapšena je juče kod Bijeljine kada je, kako se navodi, pokušala ilegalno da pređe granicu preko reke Drine u čamcu sa još tri devojke koje je vodila na žurku. Ona je osumnjičena za podvođenje i organizovanu prostituciju, a kada je u medijima okarakterisana kao jedna od elitnih prostitutki - svim silama se trudila da dokaže suprotno.

Šokirana informacijom koja je protekle godine zapalila domaće medije, nekadašnja rijaliti zvezda izjavila je da se veoma potresla jer su joj takve priče umalo pokvarile odmor.

"Trenutno se nalazim u Parizu. Jedem vruć kroasan i pijem toplu čokoladu u restoranu do kojeg one što me pljuju i napadaju ne mogu da dođu ni u snovima", bile su njene reči.

"Nikada nisam bila uhapšena za takvu stvar kao što je prostitucija, iako me pojedini tendenciozno trpaju u isti koš sa elitnim prostitutkama. Degutantno mi je da se uopšte bavim takvim temama, ali prinuđena sam kako se ovakvi napadi ne bi nastavili", rekla je ona, ali ni tu se nije zaustavljala.

Kako se navodi, ona je i krivila druge da joj nameštaju afere.

"Celu ovu aferu mi nameštaju one koje imaju intimne odnose za sitnu lovu, a želele bi da i njima neko da više od sto evra. Tužno je što se danima potencira priča kako su starlete i pojedine pevačice prostitutke, a niko ne priča da u drugim poslovnim sferama ima toga daleko više. Eto, na primer, u medijima takođe ima devojaka koje se bave prostitucijom. Zamislite kako bi bilo da neko objavi njihova imena ili inicijale… Verujem da im ne bi bilo prijatno! Tu su onda raznorazne doktorke, plesačice… Beograd nije tolika metropola da može baš sve da se sakrije", pričala je Tijana.

"Mnogo sam ljudi upoznala i mogu da tvrdim da su devojke koje se prostitucijom bave hiljadu puta veći i bolji ljudi od onih koji ih osuđuju. One bar gledaju svoja posla, za razliku od ovih koje se predstavljaju kao svetice."

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, M.G/Alo/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir