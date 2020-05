JELENA GOLUBOVIĆ OTKRILA SVE O EMOTIVNOJ VEZI SA POLITIČAREM: Pričala iskreno o svadbi, braku i DECI! Iznela sve DETALJE

Jelena Golubović otkrila sve o vezi sa političarem. Pričala je o svadbi, braku i deci koju želi da ima sa njim.

Jelena je priznala da sa svojim novim dečkom već deli zajednički dom, kao i da je napokon ispunjena i zadovoljna.

Kada si započela vezu sa Sinišom?

"Vezu smo započeli oko Božića, a znamo se dugo, još kad sam bila dete. Moj pokojni stric je bio novinar, tako da preko njega zna celu moju porodicu od mog najranijeg detinjstva. Onda sam ja otišla, dugo se nismo videli i kad smo se opet videli, bukvalno se ljubav rasplamsala."

Da li planirate brak, svadbu i eventualno proširenje porodice?

"Znaš kako kažu: "Čovek snuje, a Bog odlučuje!" Ja želim i smatram da bi on bio dobar otac. Joj, sad sam se tako zbunila, da ne znam ni šta da kažem (smeh)."

Da li ste razgovarali o nekim budućim koracima u zajedničkom životu?

"Pa naravno da jesmo. I on želi brak i dete. On je rođen u patrijarhalnoj porodici, tako je vaspitan, kao i ja i negde, to je normalan sled stvari kada se dvoje vole. On je u horoskopu rak isto kao i ja i mnogo smo emotivni, tako da te emocije ne možemo da sakrijemo. Pored toga delimo iste stavove, principe i vrednosti, tako da su se kod nas nekako kockice sklopile. Meni papir kao papir zaista ništa ne znači, bitno je da ljubav traje i da emocije postoje, a to je samo propratna stvar."

