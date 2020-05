PREPOLOVILA SE! Zorana Pavić se OSUŠILA za četiri meseca, pa otkrila kako je IZGUBILA 19 kilograma: Jela sam samo LIMUN

Zorana Pavić otkrila je da je nedavno izgubila 19 kilograma. Pevačica je rekla i da je tek počela da gubi kilograme, nakon što se oslobodila problema koji su je zadesili u privatnom životu.

foto: Printscreen/Magazin In

"Za 4 meseca sam skinula 19 kilograma. Dosta mi je žena pisalo na društvenim mrežama, takve sam poruke dobila da sam želela sve da ih zagrlim. Mislim da je prvo bitno vratiti mentalni balans, iz nervoze ne može ništa da se uradi. Ja sam stvarno imala privatne lomove, mnoge dijete koje sam pokušavala nisu mi davale rezultate" rekla je Zorana i dodala:

foto: Printscreen/Magazin In

"Ti laseri stvarno rešavaju. Ja sam skroz promenila svoju ishranu. Ono što ne bih savetovala, jeste da sam ja 20 dana jela samo živ limun. Mogla sam da završim u bolnici. Bez kore sam jela limun. Primetila sam da to meni ubija apetiti. I to nikome ne bih preporučila. Kad vidim žuto, nije mi dobro. Sada sam ušla u neki drugi režim" dodala je pevačica u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs / M.M.

Kurir