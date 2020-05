AJFONKI HAPŠENJE SMESTILA BIVŠA ŠEFICA! Tijana dobila BATINE umesto para, a evo ko joj je napakovao policiju zbog ORGIJA

Tijani Maksimović, poznatijoj kao Tijani Ajfon, hapšenje je smestila madam sa Zvezdare (ime i prezime poznato redakciji), s kojom je poslednjih meseci na ratnoj nozi.

Kako Kurir saznaje, starletu, koja je u javnost dospela preko rijalitija "Parovi", nekadašnja šefica je prijavila preko njoj bliskih ljudi koji su iz Bijeljine. Ona je dojavila kada će Tijana sa tri drugarice čamcem preći Drinu i ilegalno ući na teritoriju Republike Srpske zbog orgija na kojima su bile angažovane. Kako su nam ispričali ljudi koji poznaju Tijanu, njih dve su u svađi od prošle godine zbog neraščišćenih računa.

Naime, prošlog leta je Tijana radila za tu gospođu, koja joj je ugovarala posao u Hrvatskoj. Maksimovićeva je tada otišla da odradi angažman, ali je nastao haos i, umesto honorara od nekoliko hiljada evra, dobila je batine. Starleta tada nije našla način kako da se vrati u Srbiju jer je ostala bez prebijene pare. Ipak, posle nekoliko dana se snašla i, kada se vratila u Beograd, vršila je pritisak na madam da joj isplati novac umesto mušterije. Dala je i otkaz i odlučila da postane samostalna u tom poslu.

Nije gubila vreme, već je napravila svoju mrežu i krug devojaka koje žele da se bave prostitucijom, i krenule su u akciju. Tijana je unajmila kombi i vozača koji ih je vozio na dogovorene lokacije, gde su se sastajale sa mušterijama. To je tako funkcionisano neko vreme, ali neraščišćeni računi između nje i madam sa Zvezdare su ostali. Ona je preko jedne od devojaka koje su bile s Maksimovićkom u čamcu saznala da će starleta sa svojim "radnicama" ilegalno da pređe granicu i smestila joj hapšenje.

Podsetimo, Ajfonka je prošle srede završila iza rešetaka i određen joj je pritvor do trideset dana. Ona je uhapšena sa još 35 osoba. Starleta je na saslušanju rekla da je išla na žurku na koju ju je pozvao prijatelj, ali na ostala pitanja nije htela da odgovori.

U akciji "Kristal" Uprave za organizovani i teški kriminal i Policijske uprave Bijeljina te noći u vikendici nadomak Bijeljine oduzeti su 14 paketića kokaina, 10 pištolja, medicinska droga, tri pancira, kao i nešto više od 10.000 evra u različitim valutama.

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić

Kriminolog otkriva Prostitutke ucenjuju klijente

U jučerašnjem Kuriru Božidar Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, rekao je da je prostitutkama najveći uspeh da uđu u političke krugove jer tako moga da ucenjuju moćnike. Kriminolog Zlatko Nikolić otkriva kako to funkcioniše: - To zapravo ne čine prostitutke, nego njihovi makroi. Sve je to odlično organizovano i povezano. Postoje klijenti kojima ne smeta snimanje i ne razmišljaju da li će neko to da zloupotrebi ili ne. Taj vid zarade u vidu ucene pripada uglavnom njihovim makroima. U tim motelima, bordelima imate i legalni video-nadzor kao vid zaštite. Inače, i taj koji organizuje žurke tog tipa takođe treba da snosi deo odgovornosti. Međutim, u ovom slučaju će biti kriva Tijana, a ne taj koji je organizovao to okupljanje. za makroa.