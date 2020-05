NEMOJTE DA VAS KOMPLEKSI MUČE I UBIJAJU! Ljuba Pantović se oglasila na Instagramu, poslala svima SNAŽNU PORUKU! (FOTO)

Ljuba Pantović priznala je javno da su joj kompleksi pomogli da napreduje u svakom smislu, objavil je fotografiju na svom Instagram proflu pa je uputila snažnu poruku.

"Ako imate komplekse,usmerite ih na usavšavanje sebe, a ne na mržnju drugih! Da li ja imam komplekse?! Oo daaa!!! Kompleksi me i jesu doveli u svetski vrh sporta, oni su me naučili da radim sa ljudima, oni su mi pomogli da od sebe napravim najbolju verziju! Ja sam prihvatila sebe takvu kakva jesam, shvatila na vreme da je kompleks samo preterana želja za nekom popravkom i krenula da popravljam. Nemojte da vas kompleksi muče i ubijaju, neka ubijaju one koji su vam ih nabacili. Kako? Zahvalite se ljudima koji su vas napadali i vređali pošto su vam oni iz mržnje nesvesno skrenuli pažnju na to šta će ih zaboleti ako popravite. “Alat” u ruke i popravite sve! Nema veće sreće od toga kad gledate kako uspevate i gledate kako drugi pate zbog vašeg uspeha (umesto da rade na sebi)... Toliko o tome, VOLITE SEBE I RADITE NA SEBI! Ovo je i dobronameran savet za ove što mi vise na profilu i hejtuju", poručila je Ljuba putem društvene mreže.

Kurir.rs / M.M.

Kurir