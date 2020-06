GOLUBOVIĆ ZGROZIO JAVNOST, TVITERAŠI GA OSUDILI: Kristijan pukao kao petarda, zlostavlja jadnog psa! (FOTO)

Zaštitnik životinja brani Golubovića

Kristijan se samo šalio

Pavle Bihali iz pokreta Levijatan kaže da je degutantno pričati o toj temi i misli da se Kristijan samo šalio.

foto: Damir Dervišagić

- Ja znam Kristijanovog sina i odmalena se i on i njegov otac brinu i vole životinje, pa tako i ovog psa. Sporno je samo to što je to uradio Kristijan, jer se stigmatizuju ljudi koji su bili u zatvoru. Da je to uradio, na primer, Sergej Ćetković, bilo bi simpatično i rekli bi da se igra. Ne vidim ništa sporno, čovek se tako igra sa psom, nije ga udario, povredio. Bolje da se bavimo ozbiljnijim temama, kao na primer onim dečakom što je psu zakucao ekser u glavu ili gorim stvarima - rekao je on.