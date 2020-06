UČESNICI PAROVA ZAPALJEN AUTO! ILIJANA U ŠOKU: Plašim se da će me bivši dečko ubiti!

Automobil bivše učesnice "Parova" Ilijane Vagić (29) zapaljen je u noći između nedelje i ponedeljka u blizini njene zgrade na Novom Beogradu.

Njen četvorotočkaš je bio parkiran na uglu ulice u kojoj nekadašnja učesnica šou-programa živi, a koji je pokriven kamerama. Ona sumnja da iza svega stoji njen bivši dečko.

foto: FOTO KURIR

- Strašno je to što se desilo. Sumnjam da je to uradio moj bivši dečko, s kojim sam bila dva meseca u vezi, ali policija će sve utvrditi. Kada sam shvatila kakav je, prekinula sam svaki kontakt s njim. Proganja me poslednja tri meseca. Sve kamere oko moje zgrade su isečene, cveće na terasi je uništeno. Preti da će da me ubije, čak i moju porodicu. Policiji sam sve prijavila i u sve su upućeni. I dalje sam u šoku zbog ovoga. Bili su vatrogasci i ugasili vatru. Plašim se tog čoveka - kaže Vagićeva. Inače, Ilijana je poznata kao skandal-majstor. - Meni je život rijaliti, ono u vili je mala beba za mene. Pre neki dan, misleći da je majka na vratima, otvaram vrata u donjem vešu. Dva policajca koji su došli na kućnu adresu da me hapse. Zbog prekoračenja brzine i neodazivanja na pozive koje sam dobijala. I oni su bili iznenađeni kad su me videli, a moja reakcija je bila da sačekaju da se obučem. Naravno, rekla sam da ću se odazvati i sve se rešilo - rekla je Ilijana u rijalitiju.

