PREVARILA SUPRUGA I PORODICU STAVILA NA STUB SRAMA! Otac se JAVNO odrekao rijaliti učesnice: Ona je mrtva za mene!

Retko ko se seća Marijane Čvrljak iz „Velikog brata“ koji se emotivao 2011. godine. Ona je tada uplovila u emotivnu vezu sa Nikolom Nemeševićem Nemešom sa kojim je imala intimne odnose pred kamera.

Nakon što je se odrekao suprug Ivan zbog vrele akcije, to je odlučio da uradi njen otac Ivo.

foto: Printscreen/Youtube

Marijanin otac Ivo sa druge strane nije bio nimalo blag, već se svoje ćerke odrekao javno putem novina.

"Od sinoć, od 22 sata moja Marijana je za mene mrtva", objasnio tata Ivo. On ističe da je ogorčen ćerkinim ponašanjem.

foto: Printscreen Youtube

"Njena majka to nije gledala, ja jesam. Piće joj nije nikakvo opravdavanje. Ne meša nimalo ne krivim jer joj je sam rekao da nije u redu to što čine. Ona je sve to potencirala. Ne znam šta misli njen suprug Ivan, ali bi mi bilo žao da pređe preko ovoga i da na taj način pogazi svoje dostojanstvo. On je prekrasan čovek koji to nije zaslužio. Marijanina svekrva ju je volela kao da joj je majka. Teško nam je svima, ali moramo dalje", objasnio je utučeno Marijanin otac tada.

Kurir.rs / Story.hr / Blic / M.M.

POLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir