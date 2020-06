DOK GOD JE KUĆE TOMOVIĆA, SRBIJA IMA IZLAZ NA MORE! Vladimir šokirao naciju izjavom: Ja sam SRBIN! (FOTO)

Vladimir Tomović je na svom Instagram profilu objavio fotografiju kako bi jasno objavio svoj stav, o novonastaloj situaciji, oko Srbije i Crne Gore, te zatvaranja granica i na taj način izazvao buru komentara

Tomović je uvek važio za patriotu, te se dičio time da je Srbin, a ovim je to, kako kažu njegovi pratioci, to i dokazao:

" Svako bi trebao biti ponosan na to odakle je. Ja sam iz Crne Gore. Ne Montenegra. Crne Gore kojoj volim i ljubim svaki pedalj zemlje - ne države. Ne želim ulaziti u neke teme koje traže dublju analizu. Želim reći da krčim i proširujem imanje, tako da, dok god je kuće Tomovića u Baru, Srbija ima izlaz na more" napisao je Tomović na svom Instagramu, gde je naleteo na more komentara:

"Pa jesi Srbin ili Crnogorac? " glasilo je pitanje, na šta je Vladimir odgovorio "Srbin, problem?"

