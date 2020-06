ĐANI OSUĐEN NA KUĆNI PRITVOR, A NASTUPA?! Folker pevao u jednom lokalu, napravio HAOS!

Folker Radiša Trajković Đani u aprilu mesecu je osuđen na tri meseca kućnog pritvora, zbog kršenja policijskog časa, kada se provodio u kafiću jednog beogradskog hotela, a on je navodno preksinoć nastupao u jednom lokalu.

Đani je zabavljao goste na jednoj proslavi.

Podsetimo, Đani tokom kućnog pritvora može da ide na nastupe, ali nije poznato da li je za ovaj poslednji imao dozvolu.

- Đani je pred tužiocem morao da napiše da je istina da je prekršio zabranu javnih okupljanja i da priznaje krivicu. On će moći moći da ide na nastupe, ako to bude tražio, a svaki će morati unapred da se odobri. Nastupi se u ovim slučajevima uglavnom dozvoljavaju, jer je to njegov posao, od kojeg izdržava porodicu - rekao je nedavno izvor upućen u folkerov slučaj i dodao da će jedne stvari morati striktno da se pridržava.

- On će morati da bude u svojoj kući u tačno vreme koje je unapred navedeno, u minut - kazao je izvor tom prilikom.

