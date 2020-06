NIKAD NE BIH BILA SAMOHRANA MAJKA! Zorannah šokirala izjavom o majčinstvu, a onda priznala šta je najviše SMARA!

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, otvorila je dušu i priznala da je užasno nerviraju ljudi koji joj spočitavaju da je vreme za udaju i bebu.

Kako nam je rekla, ona za to nije spremna, a to joj nije ni u planu.

"O svom ljubavnom životu ne pričam, valjda imam i ja pravo nešto da sakrijem, ali jesam srećna i zadovoljna. Nisam spremna da postanem majka, smatram da mi nije još vreme. Smara me to što ljudi pričaju da imam 30 godina i da po nekim standardima moram da rodim dete. Porodica se planira, nisu to stvari koje se rade tek tako. Želim da rodim dete čoveku kojeg volim i uz kojeg sam sigurna. Nikada ne bih mogla da budem samohrana majka", rekla je blogerka.

S obzirom na to da je na događaju na kojem smo je sreli nosila cipele koje su mnoge podsetile na one koje je imala Pepeljuga, otkrila nam je da sa „bala“ neće otići bez njih.

"Ovu cipelu ne smem da izgubim, previše je skupa da bih se tako igrala", uz osmeh nam je poručila Jovanovićeva.

foto: Printskrin Youtube

Kurir.rs/Alo

Kurir