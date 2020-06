AVA KARABATIĆ OTKRILA SVE O TURBO PROSTITUCIJI! Spomenula Tijanu Ajfon, pa objavila BEZOBRAZNE poruke FUDBALERA

Ava Karabatić odlučila je da otkrije sve tajne turbo prostitucije o kojoj se danima govori. Naime, ona je u svom blogu iznela nekoliko detalja i kako sve funkcioniše.

- Postoje žene koje su pevačice, "wanna be" starletice, rijaliti zvezde itd. Šest meseci sam živela s Tijanom u rijaliti programu, devojka je bila simpatična i koliko znam ne prate je skandali u takvom programu - započela je priču Ava, a onda se nadovezala.

- Pišem o općenitoj prostituciji, tačnije o elitnoj i devojkama koje pružaju takve vrste usluga. To su one devojke koje se slikaju po luksuznim hotelima, destinacijama bez pokrića prihoda, naravno prihodi većinom imaju 60+ i čekaju ih u sobama dok one ne dovrše par slikica za Instagram. Imamo i one prostitutke iz klubova koje se prodaju za piće, a i imamo onaj teški ''šljam'' koje hodaju po ulicima i čekaju klijente. Sve je to prostitucija i sve se svodi na isto i naravno da ne izostavim muškarce kao muške prostitutke - kazala je Ava, a onda progovorila o nepristojnim ponudama koje je ona dobijala.

- Dok sam radila kao voditeljka rijaliti programa "Parovi" često sam dobijala i sama nemoralne ponude, bila sam pozivana na razne zabave. Nisu u pitanju samo kriminalci, velik broj klijenata su oženjeni muškarci željnji zabave, poznati političari i mnogo mnogo poznatih sportista koje pratite na Instagramu i koji uglavnom žive u presrećnoj porodici - napisala je Karabatićeva, a onda sve ilustrovala fotografijom svoga dede.

- Da se ogradim, ovo mi je đed, ali inače to ovako izgleda. Moram se malo i našaliti. Kako god poznajem par ''elitnih prostitutki'' koje sam upoznala u estradnom svetu, samim tim znam kako to funkcioniše. Obične prostitutke funkcionišu na principu davanja svojih usluga po hotelima strancima gde su često umešani i direktori hotela, recepcija i konobari. U mom rodnom Splitu je isto leglo prostitucije kao i drugim gradovima na obali. Broj im se pojačava tokom leta kad zaplove luksuzne jahte. Jahtaška klijantela je dosta izdašna, kapne tu i više od par hiljada evra. Ako sednete u taksi u Splitu svi će vam reći koga odvoze i dovoze do marina i luka, ali još veća prostitucija je u Beogradu. Nedelju dana u luksuznoj vili, bazeni, skupi restorani, garderoba, dobar auto, a u celoj pozadini je poenta da serviraš starog bogatog jarca, dno dna. Želim vam samo prikazati pravu istinu ''noćnih dama" koje pratite na instagramu i koji su idoli mlađoj generaciji - napisala je Ava i za kraj pokazala prepisku političara, sportista i uticajnih ljudi koji su njoj pisali.

"Hej draga, hoćeš u CG, plaćam s dugarom 20.000 evra u hotelu, ne glumi nedodirljivu".

"Može duplo, 40.000 evra, ali sve je uključeno i moraš dobiti malo po ... ako budeš zločasta", pisalo je u poruci.

