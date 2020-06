MALI ŽELJKO OD ARKANA NASLEDIO SAMO IME, SAV JE NA DEDU BOGDANA: Naslednik ima moćan horoskop, predviđaju mu velika dela

Unuk Cece Ražnatović ima odličan horoskop, a ako je sudeći po natalnoj karti, kada poraste biće javna ličnost, političar, glumac ili arhitekta, kaže astrolog Dušan Veličković.

Mogao bi da se ostvari i u preduzetništvu. Iako je fizički povukao na porodicu svog tate Veljka Ražnatovića, astrolog tvrdi da je beba Željko po karakteru sličniji Rodićima i da je isti deka Bogdan, a ne Arkan.

Naslednik porodice Ražnatović od prvog sekunda rođenja postao je centar sveta porodicama Ražnatović i Rodić, a mi smo kontaktirali astrologa koji kaže da će maleni Željko uvek biti glavni predmet njihove pažnje zbog horoskopskog znaka i podznaka.

- On je u znaku blizanca, a u podznaku lava, i svakako nije obično dete. Upravo zbog lava će uvek težiti da bude u centru pažnje, biće im, što se kaže "gazda u kući", svi će morati njega da gledaju, da pitaju... Već za tri dana Veljko i Bogdana će moći da vide njegov karakter, eto takvo je dete - kaže Dušan i dodaje da bi zbog nekih stvari bilo bolje da je rođen samo dan ranije. - Ima meseca u škorpiji što nije dobro u smislu da će biti sklon stresiranju i nerviranju. Ipak, on je zapravo jedna stara i zrela duša, dečak je u prošlom životu bio monah i prošao je razna duhovna uzdizanja, tako da će znati da se nosi sa time. Pozicija Meseca znači i jaku povezanost sa majkom, a Venera predispozicije da se bavi javnim poslom, da će biti poznat, popularan. To je zrela, moćna osoba, dobar organizator, preduzetnik na dedu Bogdana.

Iskreno, od dede Arkana nasledio je samo ime. Sve drugo je na dedu iz Titela. Željko ima predispozicije i da bude biznismen, ali ima i harizmu koju je nasledio od Cece - kaže Veličković i otkrio u čemu bi još "Cecino mezimče", kako ga je nazvao, mogao da bude uspešan.

- Mogao bi da bude jako, jako popularan. Ne baš kao Ceca, ona je institucija, ali ima mnogo više harizme u odnosu na ostale Ražnatoviće. Odlično bi mu išlo da se bavi politikom, glumom, ali i gradnjom. Najbolje bi bilo da se bavi arhitekturom jer je toliko kreativan, tu bi bio najuspešniji - kaže on i dodaje da maleni dečak i nema šta loše da nasledi ni od jedne porodice.

- Mnogi su mislili da će Veljko biti problematičan kada poraste, ali je Ceca to uspešno iskontrolisala i pogledajte ga sad. Uzoran i lepo vaspitan mladić koji je osnovao porodicu. Ponavljam, jedino taj mesec u škorpiji može malo da pravi problem novom članu, jer će biti emotivan, za njega će principijelnost i čast biti iznad svega, zna da pamti sve i da teško oprosti, ali izaći će na kraj sa time. Da su zakazali porođaj dan ranije, mesec bi mu bio u vagi, kao i gradu Beogradu, bio bi svetski čovek i ne bi se nervirao. Ali, sve u svemu, jedan lep horoskop koji predstavlja brojne mogućnosti za uspeh i srećan život - završava on.

Ovako izgleda beba Željko isti Veljko Posle Anastasije i Ceca je potvrdila da Željko liči na tatu Veljka, a isto je rekla i Bogdana. Mi smo došli do fotografija na kojima je bokser kao beba, pa sada imamo predstavu i kako izgleda novi član Ražnatovića. foto: Instagram Veljko je nedavno na Instagramu objavio nekoliko slika iz svog detinjstva. Na jednoj sedi sa bokserskim rukavicama zakačenim na ramenima, a ispod fotke je napisao: foto: Instagram - Ne možeš da se boriš protiv sudbine.

