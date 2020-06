SLOBI NIKO NIJE VEROVAO, PA JE POKAZAO DEČAKA KOJI MU JE VRATIO 100 EVRA: Prozivali ga svi, a sad dokazao! (VIDEO)

Sloba Radanović nedavno je na Tviteru napisao da mu je dečak vratio 100 evra, a niko mu nije verovao.

Pevač je naišao na brojne poruke gde ga prozivaju zbog "lažne priče", pa je rešio misteriju na Instagramu.

SLOBA HTEO DA MU DA 100 DINARA, PA EVRIĆI POLETELI IZ DŽEPA! Mali prosjak sve vratio, a pevača OCRNILI na internetu!

"Mnogo njih se sprdalo na račun svega ovoga, što je fascinantno, tužno i jadno, ali ovaj dečak je izabrao da bude pošten. "IZMISLIO SI PRIČU, NIJE SE DESILO, ITD..." S*ratori željni pažnje i lajkova na internetu. To što vas fascinira ta priča, na negativan način, samo govori o vama. Govori o tome kako vi ne biste vratili novac. J*balo vas 100 evra. Sve vas koji ste se pravili pametni i govorili kako ja pričam priču kako bih se hvalio da imam. Zar je pohvalno imati 100 evra? Zar te j*bena novčanica određuje kao osobu? Poenta svega toga uopšte nije novac. Poenta je da ovaj dečak ne želi nešto što mu nije namenjeno. On se pre toga zadovoljio sa 100 dinara, koje sam mu dao od srca, jer nisam imao više dinara trenutno kod sebe. Dok sam mu davao, ispalo mi je 100 evra, koji su bili namenjene za nešto drugo. Zadovoljio se sa 100 dinara i vratio mnogo više, iako nije morao, jer ja nikad ne bih skontao gde mi je novac ispao. Dočekali smo da običan papir sortira ljude u ovom bezvrednom društvu. Ovaj momak je iz svoje kuće poneo nešto što samo odatle i može da se ponese. A to je poštenje, odgoj i vaspitanje. ZATO ŠTO JE TAKAV, DOBIĆE MNOGO VIŠE. BAR OD MENE", objasnio je Sloba.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir