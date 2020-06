NOVAK JE TADA BIO KLINAC: Ana Nikolić priznala kako je upoznala Đokoviće, pa usledila HIT IZJAVA o CECINOM UNUKU!

Ana Nikolić imala je nastup u jednom prestoničkom klubu, a tom prilikom je novinarima otkrila detalje o Novaku Đokoviću i njegovoj porodici, te je potom spomenula i prinovu u familiji folk dive Svetlane Cece Ražnatović.

"Novak je na mom nastupu? Stvarno? Lepo. On i ja se znamo jako dugo, još od kad smo bili mali, njegovu porodicu znam od detinjstva. Sećam se, on je tad bio klinac... Dobro, on je mlađi od mene, al' je tad baš bio klinac, pre nego što je postao ovo što je postao, i pre nego što sam ja postala ovo što sam postala", kazala je, između ostalog, Ana.

"Čula sam da je Ceca postala baka, čestitala sam joj, posle ću verovatno kod nje! (smeh) Želim im sve najbolje", rekla je Nikolićeva, pa su je upitali da li se pojavio neki poseban muškarac kod nje.

"Nije se još rodio takav. Evo, možda Veljkov sin. (smeh) Pa, za jedno 23, 24 godine, taman za mene."

