ULAZIMO U LUDE GODINE: Ana Kokić priznala šta rade njene ĆERKE, pa pomenula i BIVŠEG RAĐENA!

Ana Kokić i Nikola Rađen su nastavili zajedničkim snagama da vode računa o ćerkama uprkos razvodu.

Sada je pevačica otkrila detalje o prvim znacima puberteta svojih naslednica.

"Nedavno je mlađa ćerka ostavila na vratima svoje sobe natpis: "Pre ulaženja pokucati!", u čemu sam prepoznala prve znake ranog puberteta. Međutim, ništa to nije strašno. Moj jedini cilj je bio da sa decom budem u drugarskim odnosima, iako roditelj nikad ne može biti potpuno drug svom detetu, ali jednostavno da izgradimo odnos na međusobnom poverenju, te da mi pričaju svoje tajne, osećanja, šta ih muči, šta im se dešava, kako bih mogla da im pomognem", ispričala je Ana, pa dodala:

"Uspela sam u tome i nadam se da će to da potraje. Sad ulazimo u te "lude godine", pa ćemo videti. One su sad u godinama kada vole sve. Jedna hoće da bude odbojkašica, druga manekenka, a onda žele da budu kreatorke. Sada, kada imaju 10 i 11 godina, u fazi su kad im je ceo svet na dlanu, ali kad prođe pubertet sve će se to iskristalisati."

Kada je reč o zajedničkom starateljstvu nad Ninom i Teom sa nekadašnjim vaterpolistom, pevačica podvlači da se nisu podelili na uloge "dobrog i lošeg policajca".

"Toga nema kod nas jer se uvek složimo oko svega i isto razmišljamo. Zna se šta može, šta ne može, šta je dobro, a šta nije. Tu nema mnogo filozofije i polemike. Nikada nismo jedno drugom terali inat, pa to ne radimo ni sada", zaključila je Kokićev za "deToxic".

