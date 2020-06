DUŠAN I JA NIKAKO NE MOŽEMO DA SE DOGOVORIMO OKO DECE: Tanja Savić proverila i ZAKON, neće da ide u Australiju?!

Tanja Savić otkrila je kako se oseća u Srbiji, dok je njen suprug Dušan Jovančević sa decom u Australiji.

"Nije mi lako. Znam da je Austalija bogatija i sređenija zemlja, ali ja ne mogu da živim tamo. Svaki dan se čujemo dva puta, vremenska razlika je osam sati, ja ne spavam do tri ujutru da bismo pričali. Dušan i ja nikako ne možemo da se dogovorimo oko dece. To nam je veliki problem. Ima ljubavi među nama, ali ja mogu da ga volim koliko hoćeš, ali da bez dece budem, to ne mogu", počela je priču pevačica i dodaje:

"Mene Dušan zove da dođem da živim u Australiju. Meni srce kuca samo za njega, ali to nije dovoljno da bismo se dogovorili oko tako ozbiljne teme. Ja bih volela da je Dušan, kad je već toliko insistirao, sam otišao u Australiju, radio i vratio se, ali ta opcija nije postojala za njega. On je isključiv - ili on i deca ili i ja sa njima. Hoće da sve vreme da bude sa Đoletom i Maksimom, ali hoću i ja. Još uvek čekam i nadam se da će doći. Dušan je zapeo da živimo u Australiji."

Tanja je dodala da bi drugačije bilo da imaju 50,60 godina, pa da tamo bude domaćica i penzionerka.

"Stekli, zaradili i baš nas briga. Ali smatram da je sad vreme i da sam u najboljim godinama za posao, da privređujem porodici, da napredujemo"m nastavila je priču Savićeva za "Svet".

"Tamo ne bih mogla da se bavim pevanjem i nastupam, a nelogično je da svakog vikenda putujem iz Australije u Evropu. Želela sam da se raspitam i da vidim šta mogu da uradim ukoliko Dušan odluči da deca sve vreme budu tamo. Nismo nikakve mere preduzeli, čisto sam informativno htela da znam šta kaže njihov zakon i koje su mogućnosti", zaključila je folkerka.

