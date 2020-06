BLISTALI SU NA MATURSKOJ VEČERI, ALI IH NE BISTE PREPOZNALI: Saša Popović, Ceca Ražnatović, Željko Samardžić... (FOTO)

U junu se održavaju mature, pa i poznate ličnosti uvek imaju povod da nas podsete na to kako su izgledale na toj svečanoj večeri. Mnogi od njih i tada su pratili modne trendove, ali nisu imali stiliste i šminkere, bez kojih danas ne mogu. Kako zbog godina, tako i zbog drugačijeg imidža, danas mnoge od njih jedva bismo mogli da prepoznamo. Međutim, javne ličnosti ipak se ne stide da podele s nama svoje fotografije iz tog perioda, već ponosno evociraju uspomene iz tog perioda.

Pevačica je te 2011. godine zadovoljno pozirala, a uz haljinu je imala i visoke potpetice. Ona je i tada bila provokativna kao i danas na estradi, ali je sve to bilo sa stilom. I na maturskoj večeri ona je nosila haljinu sa dubokim dekolteom i izrezom koji je otkrivao njenu zgodnu nogu.

Saša Popović je najveće iznenađenje zbog svog izgleda na maturi. Popović se po svoj prilici fotografisao za školski album 1974. godine, a iako danas ne nosi brkove - tada ih je imao. Takođe, on se slikao bez naočara, kosa mu je bila gusta i crna, a tada mu je bila duža nego danas. Izgleda da je Popović odmah ozbiljno shvatio odrastanje, jer mu je i takav izraz lica.

Ognjen Amidžić Marama na glavi

foto: Printscreen

Ognjen Amidžić najverovatnije da je i po završetku srednje škole pratio modne trendove, pa se u skladu s tim i obukao za matursko veče. On na fotografiji pozira sa drugarom, a na opušten stajling ukazuju dopola raskopčana košulja i široke pantalone, a uz sve to imao je i maramu na glavi. Ipak, u to vreme Ognjenu još nije palo na pamet da pušta bradu i brkove, a u odnosu na danas, bio je primetno mršaviji.