DARA BUBAMARA PRIČALA O MOGUĆNOSTI POMIRENJA SA BIVŠIM MUŽEM: Progovorila o ljubavnom životu, a evo da li ima DEČKA

Dara Bubamara je otvoreno pričala o odnosu sa svojim sinom Kostom, kao i o bivšem mužu.

"To je bilo ludilo, ja se nisam oglašavala u doba korone, nije bilo momenat da ja pevam i nešto, e onda kad je malo prošlo, ja sam mu rekla da napravimo foru. Kosta je dečak, 11 godina, sad je u fazonu da ima, nema, ima devojku (smeh). Meni se jako sviđa što je on rođen kao jedan mali šmeker, nema te neke komplekse, nije bahat, iznenadio me je kada je bio 8. mart, hteo je da kupi cveće da devojci odnese u školu" rekla je Dara, pa progovorila o svom ljubavnom životu:

foto: Printscreen/Premijera

"Kod mame nema ništa, za vreme korone su svašta pisali, to je jako ružno jer nije istina. Imam ja udvarače, popularna sam i uspešna žena, ali sam sad u fazonu da snimam dobre pesme, hitove, spotove, a kad se nešto desi, ja nisam lagala, uvek ću reći. Da, volela bih da se zaljubim. Milan i ja ne pričamo o tome, imamo mi fantastičan odnos, mi smo savršeni prijatelji, tu smo jedno za drugog, slažemo se, čujemo, nabolji smo prijatelji. Nikad se ne zna. Sudbina. Sad mi treba neko od kog mogu nešto da naučim i ko nema kompleks od Dare Bubamare.", rekla je ona u "Premijera vikend specijal".

Kurir.rs / M.M.

Kurir