STAJEM NA LUDI KAMEN! Stanija bez KOČNICE: Otkrila sve o raskidu sa Markom, UDAJI kao i o odnosu sa Kristijanom!

Stanija Dobrojević progovorila o udaji, Kristijanu Goluboviću kao i o raskidu sa Markom Markovićem.

Progovorila o odnosu sa Kristijanom Golubovićem.

foto: Damir Dervišagić, Stefan Jokić

"Ne čujemo se, svaki susret je bio pred kamerama. Javljaju mi šta se dešava, ali još uvek mirujem, a da sam u rijalitiju ili nešto drugačije, ne bih ostala dužna. Ništa nema među nama sem što se desi pred kamerama., rekla je ona u emisiji "Premijera vikend specijal"

Otkrila sve raskidu sa Markom Markovićem

"Dođe uvek vreme da se to uradi. Kad je kraj, sklonite sve slike, blokirate i to je to. Je l' delujem kao slobodna? Tako sam odlučila za Instagram, a ono što mogu tamo da poručim, ne može ništa da se zaključi."

O Anabeli i Luni nije baš imala lepe reči. Ali i te kako smatra da je Luni sve oprošteno.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja ne verujem u rijaliti veze, ali jesu to prave emocije koje u spoljnom svetu dožive krah. Vidim da dosta moja podrška podržava Ivu i Mensura. Luna i Anabela vrte priču, Maja i ova afera sa oženjenim, nikad to ne bih rekla za nju, ja je pamtim drugačije, ali desi se valjda. Upoznala sam Janjuša na žurki, ali ništa više. Anabela, ispratila sam te prve konflikte, rekla sam da je Luni sve oprošteno kad sam videla kakvi su joj roditelji, mislim da je bila poprilično zapostavljena u odrastanju, da treba da se distancira od majke i oca i da ode i ozdravi, da bude u dobrom okruženju, a ima potencijala. Ne bila joj u koži" rekla je Stanija.

"Ako se udam, biće tajno. Ali evo sad ću ti reći, stajem na ludi kamen" rekla je Stanija

Kurir.rs / M.M.

Kurir