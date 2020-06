OTKRIVAMO KAKO JE DOŠLO DO INCIDENTA U TITELU: Krenuli da zovu svatove, pa se pobili s Veljkom!

Prašina koja se podigla zbog incidenta koji se dogodio u Titelu u nedelju posle podne, kada se Veljko Ražnatović sukobio s grupom mladića i u tuči povredio tridesetšestogodišnjeg K. S. ispred doma roditelja njegove supruge Bogdane Ražnatović, još uvek se nije slegla. I dalje se spekuliše šta se dogodilo kobnog dana i zbog čega je naslednik muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović nasrnuo na mladiće.

Kako nezvanično saznajemo, momci koji su pravili galamu ispred doma porodice Rodić bili su u vidno alkoholisanom stanju jer su od jutra obilazili ovo vojvođansko mesto i zvali sugrađane u svatove. Naime, jedan od njih je rešio da se ženi, pa su oni odlučili da ispoštuju običaj i s rakijom upute poziv onima koje tog dana mladoženja želi da vidi na svadbi. I kada su došli do doma Rodića, nastala je galama, a Veljko je izašao da ih zamoli da se stišaju jer mu je u kući tek rođena beba. Prema priči upućenih, njih je to iznerviralo, pa su počeli da mu dobacuju i da ga provociraju, na šta je on burno reagovao.

Kao što smo juče objavili, došlo je do tuče, a K. S. je završio u bolnici.

- U Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine u večernjim satima 7. 6. primljen je pacijent K. S. s lakšim telesnim povredama, od čega su dominantne povrede leve polovine lica. Nakon kompletne dijagnostike i obrade rane, pacijent je otpušten na kućno lečenje - rečeno je za Kurir iz bolnice. Pozvali smo i suprugu K. S., koja nam je potvrdila da je njen muž napustio bolnicu, poručila da se odlično oseća i da je sve bio nesporazum, ali o incidentu detaljnije nije želela da priča.

Veljko je na dan tuče dao izjavu u policiji u Titelu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja. S druge strane, njegov advokat Radomir Munižaba tvrdi da se okolnosti pod kojim je došlo do incidenta i dalje utvrđuju. -

Nema reči da je podignuta krivična prijava. Ne možemo da pričamo o tome, jer sve istražne radnje nisu završene da bi moglo da se utvrdi da li se radi o prekršaju ili krivičnom delu. Sve što se sada priča su čista nagađanja! Ne bih da govorimo ništa dok ne bude zaista utvrđeno činjenično stanje. Pre svega, kao što su počinioci ovog dela priznali: pojavili su se ispred porodičnog doma u kom su bili Veljko, Bogdana i njihovo tek rođeno dete i napali Veljka, što je dalje dovelo do ovakvog ishoda - kaže za Kurir pravni branilac Cecinog sina.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s porodicom Rodić, ali oni nisu odgovarali na naše pozive. Podsetimo, Veljko je ispričao nadležnim organima da je on je zapravo pokušao da spreči incident i zamolio ljude s kojima je bio i K. S. (36) da ne prave probleme i ne galame jer mu u kući spava beba, međutim, sukob je ubrzo eskalirao i došlo je tuče.

