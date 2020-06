KOJIČEVA SNAJKA POSLUJE U MINUSU: Severina prijavila gubitak od 11.841 evra!

Nisu pevači u Srbiji unikatni po tome što vešto i godinama izbegavaju plaćanje poreza državi i pored toga što postoje jasni i strogi zakoni, uredbe i kontrole. Slična situacija sa izbegavanjem plaćanja poreza je i u susednoj Hrvatskoj, a primer jeSeverina Kojić, koja je prijavila da njena firma u 2019. godini ima gubitak od čak 12.000 evra.

Kurir je juče objavio članak u kojem smo naveli dokaze o tome da Radiša Trajković Đani, Goran Bregović i Stefan Đurić Rasta prijavljuju državi da ne zarađuju skoro ništa tokom godine iako je javnosti dobro poznato da su stekli ogromnu imovinu, o čemu su i sami pričali. Naši sagovornici iz Hrvatske kažu da i njihove estradne zvezde fingiraju zarade i koriste rupu u zakonu. Analizirajući sistem poslovanja firme "Duk prodakšen" za proizvodnju filmova, video-filmova i televizijskog programa, u vlasništvu Severine Kojić, vidi se da je pevačica prijavila veće gubitke od prihoda, pa samim tim nije imala razlog da državi plati porez.

Kojićeva je, prema prijavi tamošnjoj Agenciji za privredne registre, navela da je u 2019. zaradila 99.470 evra, ali je na nematerijalne troškove, kamate, putovanja i slično potrošila ukupno 111.311 evra. Saldo na kraju godine iznosio je minus 11.841 evro. Finansijski kontrolori su uredno proverili Severinina dokumenta i konstatovali da je imala prosečan priliv novca, ali da firma loše posluje i da nema osnova za naplatu poreza.

Nedavno je u jeku pandemije koronavirusa odjekunla vest da je Kojićeva podnela zahtev u Zagrebu da joj se dodeli pomoć od 430 evra, kao i svim drugim privrednicima koji su se izjasnili da su materijalno pogođeni nastalim stanjem u državi. To je izazvalo gnev i negodovanje u javnosti, pa je Severina brzo poručila preko svog PR tima da je u pitanju nesporazum.

- Zatražena je mera podrške za zaposlenog u firmi, čija je osnovna delatnost organizovanje koncertnih delatnosti koje su odlukom štaba civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjeni do daljeg. Takođe, Severinini saradnici, budući da je ona boravila u Srbiji, podneli su zahtev za meru bez njene prethodne saglasnosti i za njenu samostalnu delatnost. Odmah po današnjem saznanju, Severina je zatražila da se sredstva vrate i pokrenut je postupak za opoziv - naveli su oni.

Tako je "Melos estrada" u 2018. prijavila promet od 1.047.675 evra, ali su na kraju godine prijavili da je sve to potrošeno na rashode poslovanja i da su u gubitku dodatnih 3.820 evra.

Raka Marić: Za Rolingstonse sam platio porez milion evra

Raka Marić je svojevremeno izjavio da je njegova firma kao organizator koncerta grupe Rolingstons u Budvi platila čak milion evra poreza.

- Za sve koncerte koje radimo sa stranim izvođačima, ukoliko su ugovoreni fiksni honorari, dužni smo da platimo porez, koji iznosi negde oko 20 odsto. Plus, na to državi još plaćamo PDV i druge pripadajuće poreze - rekao je on 2007. Iz ministarstva finansija Crne Gore tada su saopštili zvaničan podatak da je PDV iznosio 65.000 evra.