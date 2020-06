INDI ARADINOVIĆ U INAT DUŠMANIMA: PEVAČICA posle operacije poručuje: Jača sam nego ikada!

Indi Aradinović vratila se na muzičku scenu, kako i sama kaže, jača nego ikada. Naime, pevačica koja je jedva izvukla živu glavu posle operacije želuca nedavno je snimila spot za novu pesmu i odlučila da promeni život iz korena.

Podsetimo, ona se početkom aprila podvrgla operaciji smanjena želuca u želji da povrati liniju koju je imala na početku karijere, ali joj je nakon intervencije ustanovljeno niz problema sa unutrašnjim organima. U razgovoru za Kurir Stars Indi priča o svom novom životu.

- Posle duže pauze rešila sam da se pokrenem, i to tako što sam snimila spot. Potrudila sam se i dala svoj maksimum. Moja ekipa je oduševljena kako sam to iznela, s obzirom na celu situaciju koja me je zadesila - počinje priču pevačica, objašnjavajući šta joj se zapravo desilo.

- Odlučila sam se na intervenciju "slim želuca", što je neuspešno urađeno, pa je bila neophodna druga operacija, takozvani bajpas, gde je pored pankreasa bilo neophodno i vađenje slezine. Još ne smem da treniram, niti da dižem teško, ali ljubav prema muzici pokrenula me je da snimim spot. Presrećna sam što sam nastavila tamo gde sam stala pre celog haosa i sad sam jača nego ikada. Ova operacija me je dosta promenila. Mnogo toga se generalno promenilo u mom životu: pristup prema ljudima i zdravlju sada je drugačiji i nadam se da će publika odlično reagovati kada vidi moj prvi pobednički projekat koji sam uradila za njih iz srca. Spremna sam i za nove nastupe, a jedan od njih će biti u Beogradu. Jedva čekam da se družimo, pevamo, uživamo i da živimo punim plućima. Uskoro mi ide i rođendan, pa ćemo sve lepo da proslavimo. Nov život posle korone i operacije - zaključuje Indi.

