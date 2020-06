SLOBINA TAŠTA PRODAJE PEŠKIRE I POSTELJINU: Jelenina majka radi na pijaci i omiljena je prodavačica na Đermu!

Tašta Slobe Radanovića Beba Đuričanin radi na Đeram pijaci. Majka Jelene Đuričanin, koja će se za Pinkovu zvezdu udati 19. septembra, ima tezgu na kojoj prodaje peškire i posteljinu, a kako smo saznali od njenih kolega, veoma je vredna i nikad se ne hvali da ima poznatog zeta.

Sloba je ponosan na tastu foto: Nemanja Nikolić

Gospođa Beba na pijaci je tri puta nedeljno - utorkom, četvrtkom i subotom, a često joj pomaže druga ćerka Maja. Prošlog vikenda posetili smo Đeram pijacu i već na samom ulazu baka Milunka nam je pokazala gde se nalazi Bebina tezga. - Kako ne znam Bebu. Ma, odlično je znam. Idite pravo pa desno i naći ćete je na tezgi, čini mi se da je na sredini. Ona je jedna lepa žena s plavom kosom i snenim očima. Ćerka Jelena liči na nju. Ista je majka, samo što ima drugu boju kose. Idite slobodno, jako je ljubazna žena i srdačno će da vas dočeka. Dolazite zato što je to Slobina tašta? Nikad se nije time hvalila. Skromna je i poštena žena. Svi kod nje vole da kupuju peškire - kaže ljubazna baka Milunka. Sledeći njen putokaz, kad smo se približavali tezgi s brojem koji nam je dala, ugledali smo plavu ženu. Gospođa Beba je bila iznenađena kad smo joj se predstavili. Nije nas očekivala, ali je bila izuzetno ljubazna.

- Drago mi je što ste došli, ali ja ne volim da se snimam i slikam. Nisam ja iz tog sveta. Volim svoj posao i lepo radim sa svojim mušterijama - sa osmehom je rekla Beba. Taj dan, kako nam je kazala, bio je poseban. Slobinoj tašti je baš prošle subote kad smo je posetili bio rođendan. - Baš danas mi je rođendan, a vi ste me iznenadili. Ne znam šta bih rekla. Pratim medije, čitam, ali nisam neko ko bi voleo da bude deo javnog života. Meni je ovako baš lepo u tajnosti. Ja živim drugačijim životom - skromno je rekla. Nezaobilazno pitanje bilo je o zetu Slobi, o kojem ima samo reči hvale. - On je divan dečko. Zaista samo reči hvale imam za njega. Svojoj ćerki se ne mešam u izbor i mogu samo da im pomognem koliko umem i imam. Nije dolazio ovde na tezgu, a i nema razloga. On zna gde radim. Njih dvoje kreiraju sami svoj život. Kao majka mogu samo da ih podržim. Ne bih mnogo da pričam na tu temu, ipak su to privatne stvari - kaže Đuričaninova. Nakon kratkog razgovora ostavili smo Slobinu taštu da radi s mušterijama, koje osim što pazare kod nje, primetili smo, vole s njom i da porazgovaraju. Ali ona njima ne pominje da ima poznatog zeta.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Pošteno zarađuju Tezge imaju Cecini prijatelji, kao i tate Ane Kokić i Rade Manojlović Slobina tašta nije jedina koja radi na pijaci, a povezana je s nekom poznatom osobom. Sigurno su ovog trenutka najpoznatiji Rodići - Bogdan i Danijela, Cecini prijatelj i prija. Cecina prija Danijela Rodic foto: Sonja Spasić Kao što je već poznato oni godinama imaju tezge na pijacama u Mirijevu i Borči, a u rodnom Titelu proizvode piliće, koje prodaju. Otac Ane Kokić Steva foto: Dragan Kadić, Dragana I otac Ane Kokić, Stevan, s kojim ona godinama ne razgovara, radi na pijaci na Konjarniku. I otac Rade Manojlović, Rade, često je isticao da za hleb zarađuje kao prodavac voća na pijaci. Njemu često pomaže supruga Suzana.

Kurir