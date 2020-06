NISAM SMEO DA DOZVOLIM DA VIRUS PRENESEM PORODICI: Srđan Predojević iskreno o koroni, poslu, pa i koleginici JOVANI!

Srđan Predojević otkrio je kako je podneo vanredno stanje i priznao da se još nije opustio.

Voditelj je istakao da se svi pridržavaju mera koje su prepisali epidemiolozi - maske, rukavice, obavezna dezinfekcija, zato što virus nažalost nije prošao.

"Mi smo svedoci tome, zato što smo radili sve vreme. Imali smo tu nesreću da jedan u programu vesti bude zaražen i, hvala bogu, da su sve te kolege dobro sada. Tako da je emisija Jutarnjeg programa i naša druga emisija preuzela ceo program od jutarnjih sati pa sve do pet po podne", objašnjava Predojević, i dodaje:

foto: Printscreen

"Morali smo da podnesemo malo veći teret ovog kovida, pa hajde da izdržimo sve ovo dok ne prođe. Međutim, svakako da je mnogo teže bilo lekarima i medicinskim tehničarima tokom ovog stanja. Tako da u poređenju s tim poslovima naš nije nimalo težak."

Zbog mera predostrožnosti Srđan i Jovana Joksimović morali su odvojeno da vode emisije, a voditelj ne krije da je svakodnevno u kontaktu s koleginicom koja mu nedostaje u programu.

"Jedva čekamo da se zajedno vratimo u studio. To je trenutno jedna od mera bezbednosti koje smo morali da sprovedemo i da imamo što manje ljudi u jednom hermetički zatvorenom prostoru. To je mala žrtva, ali jedva čekamo početak nove sezone u septembru da ponovo radimo zajedno i da sve bude u pravom i funkcionalnom smislu Jutro sa Jovanom i Srđanom", objašnjava Predojević, i ističe da iako nisu bili zajedno u studiju, on i Jovana su konstantno bili zajedno na video-pozivu:

foto: Marina Lopičić

"Nas dvoje zajedno pripremamo program svakog dana i odlučujemo šta će biti, a šta ne u programu. Naša video-komunikacija je na satnom nivou, ne na dnevnom. Tako da nemamo osećaj da smo bili razdvojeni fizički, osim što nismo bili zajedno u programu."

Voditelj ne krije da mu nije bilo svejedno da ide na posao tokom vanrednog stanja:

"I dalje mi se nije smanjio strah jer mi ne znamo da li postoji neko ko je prenosilac. I dalje vodimo računa i pridržavamo se mera. Naša televizija nije neka velika zgrada s velikim hodnicima, već su u pitanju uski prostori i ne možete da izbegnete fizički kontakt s ljudima kada prolazite do studija ili negde drugo. Zato vodimo računa da štitimo sebe, druge i svoje porodice. Sve vreme sam mislio kako ne smem da dozvolim sebi da virus sa posla donesem kući u svoju porodicu. Tako da sam se pridržavao baš restriktivnih mera, svu garderobu, obuću i stvari sam potpuno skidao i dezinfikovao pre ulaska u dom."

Prepoznatljivo TV lice ističe da nije želeo da zamara svoju decu previše podacima o virusu, ali da im je sa suprugom na adekvatan način predočio ozbiljnost situacije.

Srđan objašnjava da nije od onih muškaraca koji se izvlače od kućnih poslova opravdanjem da su ustali rano i radili stresan posao.

"Volim da radim sve po kući od menjanja sijalica do farbanja ograde, održavanja svega po kući, tih zanatskih sitnih radova. To me odmara psihički, jer dok sam farbao ogradu tokom korone, sad kad nisam imao šta da radim vikendom, smišljao sam teme, goste, ponekad i pričao sam sa sobom. Preslišavao sam se šta ću koga da pitam, tako da mene rad po kući i oko kuće odmara", rekao je on.

foto: Zorana Jevtić

