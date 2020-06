VIDELI SMO MEDVEĐE TRAGOVE: Nada Topčagić doživela DRAMU u vikendici, pa ispričala sve!

Nada Topčagić otvoreno je progovorila o svom odnosu sa kolegama Milošem Bojanićem i Marinkom Rokvićem, kao i o tome koja neprijatnost ju je zadesila tokom karantina.

"Moj muž i ja smo boravili u vikendici na Tari, a jednog jutra smo se razbudili ugledavši medveđe tragove! Čula sam da je negde ispod prolazio beli medved, a ja sam šetala tamo", ispričala je Topčagićeva, ne sumnjajući u činjenicu da to sigurno nije bio beli medved. Pevačica je otkrila istinu i o njenoj pomoći koju je uputila kolegi Milošu Bojaniću.

foto: Printscreen/Instagram

"Poslala sam mu jagnje, i to celo. On je meni rekao da ima penziju od 130 evra i da je ugrožen, ali proveriću ja to", rekla je Nada kroz smeh.

Takođe, javnost intrigrira Nadin odnos sa nekadašnjim prijateljem Marinkom Rokvićem, sa kojim se pre nekoliko godina posvađala.

"Marinko i ja smo se sreli na jednoj proslavi, žao mi je što ne pričamo. Ne daj Bože da odemo na onaj svet, a nismo ni pričali nakon svađe", zaključila je pevačica.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Printscreen/Glamur

Kurir