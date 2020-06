BEKUTU DIRNULA PORODIČNA DRAMA TANJE SAVIĆ: Pevačica se setila svoje prošlosti, pa posavetovala KOLEGINICU!

Tanja Savić je mesecima unazad u žiži interesovanja domaće javnosti, te se ovim povodom oglasila i njena koleginica Ana Bekuta.

Podsetimo, Tanja i dalje u Srbiji, dok je suprug sa dvojicom sinova u Australiji, a za sada nema naznaka da će se oni vratiti u Beograd, kao ni da će se Tanja uputiti na drugi kontinent.

Ceo ovaj slučaj je dirnuo Anu Bekutu koja je i sama na svojoj koži osetila kako je to biti odvojen od rođenog deteta. Naime, ona je bila primorana da ostavi sina u prihvatilištu za nezbrinutu decu s obzirom na to da nije imala podršku porodice i okoline jer je rodila dete sa 17 godina. Ipak, cela ova priča je imala srećan epilog te je Ana vratila sina pod svoje okrilje, a on je u jednom od kasnijih intervjua istakao da mu je majka nadoknadila sve propušteno vreme koje su proveli razdvojeni.

"Sve ovo što se dešava Tanji je veoma bolna tema. Ja njoj ne bih mogla da dam nikakav dobar savet, kao što niko ni mene nije mogao na pravi način da posavetuje u tim vremenima kada se sve to dešavalo. Tanji bih samo poručila da bude hrabra I jaka, te da ljubav sve pobeđuje na kraju", izjavila je Bekuta u emisiji "deToxic".

